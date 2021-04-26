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В Киргизии прошел митинг против передачи Кемпир-Абадского водохранилища
В Киргизии прошел митинг против передачи Кемпир-Абадского водохранилища
Митинг против передачи Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища Узбекистану прошел в Киргизии, сообщили РИА Новости в администрации Узгенского района... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T09:35
2021-04-26T09:35
ошская область
узбекистан
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 26 апр - РИА Новости. Митинг против передачи Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища Узбекистану прошел в Киргизии, сообщили РИА Новости в администрации Узгенского района Ошской области республики."Массовый митинг вчера в селе Куршаб был. Около тысячи человек собралось. Сейчас ситуация стабильная", - заявил представитель администрации.По его словам, митингующие выступали против передачи Узбекистану плотины Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища, решение о котором было принято в марте в ходе переговоров киргизской и узбекской сторон по делимитации и демаркации границ."Люди были недовольны этим решением. Они боятся, что киргизские села останутся без поливной воды", - уточнили в администрации.В воскресенье с митингующими встретился глава госкомиссии по делимитации границ, председатель Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев. Видео встречи опубликовали в интернете очевидцы.Ташиев заверил собравшихся, что в вопросах границ обязательно будет учитываться мнение жителей приграничных районов."Мы не можем пойти против воли народа. Если вы говорите, что не отдадим Кемпир-Абад, то не отдадим, оставим все, как есть", - заявил глава госкомитета.Ташиев 26 марта заявил, что Киргизия и Узбекистан решили все вопросы по спорным участкам границ на взаимовыгодной основе. По его словам, среди участков, по которым было достигнуто соглашение - район Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища. Плотину и левый берег канала Шалихансай было решено оставить на территории Узбекистана при условии предоставления узбекской стороной свободного доступа к воде водохранилища для граждан Киргизии. Также участники делегаций договорились спорные участки Баястан, Савай, Ункар-Тоо, Белес, Гавасай оставить Киргизии. В общей сложности, по данным главы спецслужб, Киргизии должны были отойти более 8 тысяч гектаров спорных земель.С тех пор в приграничных районах Киргизии прошел ряд немногочисленных митингов недовольных решением комиссии по границам: люди выступали против передачи Узбекистану того или иного участка. Власти страны проводят разъяснительные работы с населением, объясняя позицию республики по делимитации границ.До последнего времени порядка 15% протяженности киргизско-узбекской границы были не делимитированы и не демаркированы. Спорные участки периодически становились зоной конфликтов жителей приграничных районов.Как заявил на митинге 25 апреля Ташиев, переговоры по границам продолжатся 10 мая, когда в Киргизию прибудет делегация из Узбекистана.
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ошская область, узбекистан, киргизия, в мире

В Киргизии прошел митинг против передачи Кемпир-Абадского водохранилища

09:35 26.04.2021
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкФлаг Киргизии в руке участника митинга в Бишкеке
Флаг Киргизии в руке участника митинга в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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БИШКЕК, 26 апр - РИА Новости. Митинг против передачи Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища Узбекистану прошел в Киргизии, сообщили РИА Новости в администрации Узгенского района Ошской области республики.
"Массовый митинг вчера в селе Куршаб был. Около тысячи человек собралось. Сейчас ситуация стабильная", - заявил представитель администрации.
По его словам, митингующие выступали против передачи Узбекистану плотины Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища, решение о котором было принято в марте в ходе переговоров киргизской и узбекской сторон по делимитации и демаркации границ.
"Люди были недовольны этим решением. Они боятся, что киргизские села останутся без поливной воды", - уточнили в администрации.
В воскресенье с митингующими встретился глава госкомиссии по делимитации границ, председатель Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев. Видео встречи опубликовали в интернете очевидцы.
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Ташиев заверил собравшихся, что в вопросах границ обязательно будет учитываться мнение жителей приграничных районов.
"Мы не можем пойти против воли народа. Если вы говорите, что не отдадим Кемпир-Абад, то не отдадим, оставим все, как есть", - заявил глава госкомитета.
Ташиев 26 марта заявил, что Киргизия и Узбекистан решили все вопросы по спорным участкам границ на взаимовыгодной основе. По его словам, среди участков, по которым было достигнуто соглашение - район Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища. Плотину и левый берег канала Шалихансай было решено оставить на территории Узбекистана при условии предоставления узбекской стороной свободного доступа к воде водохранилища для граждан Киргизии. Также участники делегаций договорились спорные участки Баястан, Савай, Ункар-Тоо, Белес, Гавасай оставить Киргизии. В общей сложности, по данным главы спецслужб, Киргизии должны были отойти более 8 тысяч гектаров спорных земель.
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С тех пор в приграничных районах Киргизии прошел ряд немногочисленных митингов недовольных решением комиссии по границам: люди выступали против передачи Узбекистану того или иного участка. Власти страны проводят разъяснительные работы с населением, объясняя позицию республики по делимитации границ.
До последнего времени порядка 15% протяженности киргизско-узбекской границы были не делимитированы и не демаркированы. Спорные участки периодически становились зоной конфликтов жителей приграничных районов.
Как заявил на митинге 25 апреля Ташиев, переговоры по границам продолжатся 10 мая, когда в Киргизию прибудет делегация из Узбекистана.
 
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