https://ria.ru/20210426/mishustin-1729974170.html

Мишустин призвал внедрить в высшее образование практику стартапов

Мишустин призвал внедрить в высшее образование практику стартапов

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости активнее внедрять практику стартапов в российскую систему высшего образования. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T13:24

2021-04-26T13:24

2021-04-26T13:24

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости активнее внедрять практику стартапов в российскую систему высшего образования.На совещании с вице-премьерами в понедельник глава кабмина рассказал об итогах своей поездки в Чечню, которая состоялась 23 апреля. Мишустин, в частности, упомянул о посещении Грозненского государственного нефтяного технического университета. По его словам, студенты этого вуза ведут интересные исследования, которые могут иметь серьезное практическое значение и быть полезны всей стране."Некоторые проекты впечатляют, они выполнены на столь высоком уровне, что даже не скажешь, что это студенческая работа. Надо активнее внедрять практику стартапов в нашу систему высшего образования, чтобы появлялось еще больше таких проектов и молодые люди могли реализовывать свои идеи", - заявил Мишустин.

https://na.ria.ru/20210423/mishustin-1729670061.html

россия

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2021

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россия, михаил мишустин, общество