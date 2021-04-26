https://ria.ru/20210426/mishustin-1729974170.html
Мишустин призвал внедрить в высшее образование практику стартапов
Мишустин призвал внедрить в высшее образование практику стартапов
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости активнее внедрять практику стартапов в российскую систему высшего образования. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:24
2021-04-26T13:24
2021-04-26T13:24
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости активнее внедрять практику стартапов в российскую систему высшего образования.На совещании с вице-премьерами в понедельник глава кабмина рассказал об итогах своей поездки в Чечню, которая состоялась 23 апреля. Мишустин, в частности, упомянул о посещении Грозненского государственного нефтяного технического университета. По его словам, студенты этого вуза ведут интересные исследования, которые могут иметь серьезное практическое значение и быть полезны всей стране."Некоторые проекты впечатляют, они выполнены на столь высоком уровне, что даже не скажешь, что это студенческая работа. Надо активнее внедрять практику стартапов в нашу систему высшего образования, чтобы появлялось еще больше таких проектов и молодые люди могли реализовывать свои идеи", - заявил Мишустин.
https://na.ria.ru/20210423/mishustin-1729670061.html
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россия, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин
заявил о необходимости активнее внедрять практику стартапов в российскую систему высшего образования.
На совещании с вице-премьерами в понедельник глава кабмина рассказал об итогах своей поездки в Чечню, которая состоялась 23 апреля. Мишустин, в частности, упомянул о посещении Грозненского государственного нефтяного технического университета. По его словам, студенты этого вуза ведут интересные исследования, которые могут иметь серьезное практическое значение и быть полезны всей стране.
"Некоторые проекты впечатляют, они выполнены на столь высоком уровне, что даже не скажешь, что это студенческая работа. Надо активнее внедрять практику стартапов в нашу систему высшего образования, чтобы появлялось еще больше таких проектов и молодые люди могли реализовывать свои идеи", - заявил Мишустин.