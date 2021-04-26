https://ria.ru/20210426/mir-1729906660.html
Платежная система "Мир" подготовилась к началу туристического сезона
Платежная система "Мир" подготовилась к началу туристического сезона
Платежная система "Мир" с 28 апреля изменит правила конвертации валют, теперь курс будет фиксироваться на день проведения платежа. По оценке эксперта, это... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T06:04
2021-04-26T06:04
2021-04-26T06:04
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россия
экономика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Платежная система "Мир" с 28 апреля изменит правила конвертации валют, теперь курс будет фиксироваться на день проведения платежа. По оценке эксперта, это должно сделать расчеты более прозрачными для потребителей, а также может простимулировать международную онлайн-торговлю.Для повышения прозрачности и удобства валютных операций держателей карт "Мир" платежная система с 28 апреля будет использовать при конвертации курсы, действующие на дату проведения платежа, а не на дату расчета между банками, сообщала в середине марта газета "Известия". Изменения касаются расчетов напрямую с банками-участниками из зарубежных стран.Практика, когда финальная стоимость покупки определяется по курсу, действующему спустя несколько дней после оплаты - это исторический артефакт и платежные системы постепенно от него отказываются, рассуждает эксперт. Понятно, что для российской национальной карты платежи в иностранной валюте менее актуальны, поскольку ее принимают в ограниченном числе стран. Но круг этих государств в любом случае будет со временем расширяться, уверен он.
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россия, экономика
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Платежная система "Мир" с 28 апреля изменит правила конвертации валют, теперь курс будет фиксироваться на день проведения платежа. По оценке эксперта, это должно сделать расчеты более прозрачными для потребителей, а также может простимулировать международную онлайн-торговлю.
Для повышения прозрачности и удобства валютных операций держателей карт "Мир" платежная система с 28 апреля будет использовать при конвертации курсы, действующие на дату проведения платежа, а не на дату расчета между банками, сообщала в середине марта газета "Известия". Изменения касаются расчетов напрямую с банками-участниками из зарубежных стран.
"Шаг, безусловно, позитивный для потребителя: теперь платежи будут более прозрачными, им не придется сталкиваться с доначислениями из-за резкого скачка курса валюты. Это особенно актуально сейчас, когда стоимость рубля может меняться довольно быстро. Возможно, это стимулирует и трансграничную онлайн-торговлю: пока со странами СНГ этот сегмент, на мой взгляд, у нас развит недостаточно", - пояснил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
Практика, когда финальная стоимость покупки определяется по курсу, действующему спустя несколько дней после оплаты - это исторический артефакт и платежные системы постепенно от него отказываются, рассуждает эксперт. Понятно, что для российской национальной карты платежи в иностранной валюте менее актуальны, поскольку ее принимают в ограниченном числе стран. Но круг этих государств в любом случае будет со временем расширяться, уверен он.