https://ria.ru/20210426/mir-1729906660.html

Платежная система "Мир" подготовилась к началу туристического сезона

Платежная система "Мир" подготовилась к началу туристического сезона

Платежная система "Мир" с 28 апреля изменит правила конвертации валют, теперь курс будет фиксироваться на день проведения платежа. По оценке эксперта, это... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T06:04

2021-04-26T06:04

2021-04-26T06:04

туризм

россия

экономика

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Платежная система "Мир" с 28 апреля изменит правила конвертации валют, теперь курс будет фиксироваться на день проведения платежа. По оценке эксперта, это должно сделать расчеты более прозрачными для потребителей, а также может простимулировать международную онлайн-торговлю.Для повышения прозрачности и удобства валютных операций держателей карт "Мир" платежная система с 28 апреля будет использовать при конвертации курсы, действующие на дату проведения платежа, а не на дату расчета между банками, сообщала в середине марта газета "Известия". Изменения касаются расчетов напрямую с банками-участниками из зарубежных стран.Практика, когда финальная стоимость покупки определяется по курсу, действующему спустя несколько дней после оплаты - это исторический артефакт и платежные системы постепенно от него отказываются, рассуждает эксперт. Понятно, что для российской национальной карты платежи в иностранной валюте менее актуальны, поскольку ее принимают в ограниченном числе стран. Но круг этих государств в любом случае будет со временем расширяться, уверен он.

https://ria.ru/20201210/ekonomika-1588576726.html

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2021

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