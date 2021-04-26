Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210426/mir-1729906660.html
Платежная система "Мир" подготовилась к началу туристического сезона
Платежная система "Мир" подготовилась к началу туристического сезона
Платежная система "Мир" с 28 апреля изменит правила конвертации валют, теперь курс будет фиксироваться на день проведения платежа. По оценке эксперта, это... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T06:04
2021-04-26T06:04
туризм
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155280/88/1552808878_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_e1bff9616501eca2e0e65ed548208c9d.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Платежная система "Мир" с 28 апреля изменит правила конвертации валют, теперь курс будет фиксироваться на день проведения платежа. По оценке эксперта, это должно сделать расчеты более прозрачными для потребителей, а также может простимулировать международную онлайн-торговлю.Для повышения прозрачности и удобства валютных операций держателей карт "Мир" платежная система с 28 апреля будет использовать при конвертации курсы, действующие на дату проведения платежа, а не на дату расчета между банками, сообщала в середине марта газета "Известия". Изменения касаются расчетов напрямую с банками-участниками из зарубежных стран.Практика, когда финальная стоимость покупки определяется по курсу, действующему спустя несколько дней после оплаты - это исторический артефакт и платежные системы постепенно от него отказываются, рассуждает эксперт. Понятно, что для российской национальной карты платежи в иностранной валюте менее актуальны, поскольку ее принимают в ограниченном числе стран. Но круг этих государств в любом случае будет со временем расширяться, уверен он.
https://ria.ru/20201210/ekonomika-1588576726.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155280/88/1552808878_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_8442d63112c9f62c0c03cb0fb40f26de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, экономика

Платежная система "Мир" подготовилась к началу туристического сезона

06:04 26.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Платежная система "Мир" с 28 апреля изменит правила конвертации валют, теперь курс будет фиксироваться на день проведения платежа. По оценке эксперта, это должно сделать расчеты более прозрачными для потребителей, а также может простимулировать международную онлайн-торговлю.
Для повышения прозрачности и удобства валютных операций держателей карт "Мир" платежная система с 28 апреля будет использовать при конвертации курсы, действующие на дату проведения платежа, а не на дату расчета между банками, сообщала в середине марта газета "Известия". Изменения касаются расчетов напрямую с банками-участниками из зарубежных стран.
"Шаг, безусловно, позитивный для потребителя: теперь платежи будут более прозрачными, им не придется сталкиваться с доначислениями из-за резкого скачка курса валюты. Это особенно актуально сейчас, когда стоимость рубля может меняться довольно быстро. Возможно, это стимулирует и трансграничную онлайн-торговлю: пока со странами СНГ этот сегмент, на мой взгляд, у нас развит недостаточно", - пояснил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
Практика, когда финальная стоимость покупки определяется по курсу, действующему спустя несколько дней после оплаты - это исторический артефакт и платежные системы постепенно от него отказываются, рассуждает эксперт. Понятно, что для российской национальной карты платежи в иностранной валюте менее актуальны, поскольку ее принимают в ограниченном числе стран. Но круг этих государств в любом случае будет со временем расширяться, уверен он.
Стенд национальной платёжной карты мир на Петербургском международном экономическом форуме 2017 - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря 2020, 12:52
Платежная система "Мир" провела первые операции в Южной Корее
 
ТуризмРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
00:45Пентагон: США следят за отводом российских военных от границы с Украиной
Лента новостейМолния