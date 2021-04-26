https://ria.ru/20210426/minoborony-1730064599.html

Минобороны создаст управление по искусственному интеллекту

Минобороны создаст управление по искусственному интеллекту

Минобороны России собирается создать в своей структуре специальное управление, которое будет заниматься вопросами развития искусственного интеллекта. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T22:00

2021-04-26T22:00

2021-04-26T22:00

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

армия

технологии

безопасность

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Минобороны России собирается создать в своей структуре специальное управление, которое будет заниматься вопросами развития искусственного интеллекта."В ближайших планах Минобороны России создание специализированного управления по вопросам развития искусственного интеллекта", - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.Отмечается, что 26 апреля первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов провёл заседание рабочей группы по проблемам развития комплексов с беспилотными летательными аппаратами военного и двойного назначения. На нем представители Минобороны рассказали о направлениях интеллектуализации беспилотников при групповом применении.О новейших разработках, позволяющих внедрить технологии искусственного интеллекта в технике военного и двойного назначения, в свою очередь, поведали представители крупнейших предприятий – производителей беспилотников.

https://ria.ru/20210420/shoygu-1729126211.html

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), армия, технологии, безопасность