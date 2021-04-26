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Минобороны создаст управление по искусственному интеллекту
Минобороны создаст управление по искусственному интеллекту
Минобороны России собирается создать в своей структуре специальное управление, которое будет заниматься вопросами развития искусственного интеллекта. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T22:00
2021-04-26T22:00
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
армия
технологии
безопасность
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Минобороны России собирается создать в своей структуре специальное управление, которое будет заниматься вопросами развития искусственного интеллекта."В ближайших планах Минобороны России создание специализированного управления по вопросам развития искусственного интеллекта", - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.Отмечается, что 26 апреля первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов провёл заседание рабочей группы по проблемам развития комплексов с беспилотными летательными аппаратами военного и двойного назначения. На нем представители Минобороны рассказали о направлениях интеллектуализации беспилотников при групповом применении.О новейших разработках, позволяющих внедрить технологии искусственного интеллекта в технике военного и двойного назначения, в свою очередь, поведали представители крупнейших предприятий – производителей беспилотников.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), армия, технологии, безопасность

Минобороны создаст управление по искусственному интеллекту

22:00 26.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны России
Министерство обороны России - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Минобороны России собирается создать в своей структуре специальное управление, которое будет заниматься вопросами развития искусственного интеллекта.
"В ближайших планах Минобороны России создание специализированного управления по вопросам развития искусственного интеллекта", - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 16:18
Шойгу рассказал об агитационно-пропагандистской акции Минобороны
Отмечается, что 26 апреля первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов провёл заседание рабочей группы по проблемам развития комплексов с беспилотными летательными аппаратами военного и двойного назначения. На нем представители Минобороны рассказали о направлениях интеллектуализации беспилотников при групповом применении.
О новейших разработках, позволяющих внедрить технологии искусственного интеллекта в технике военного и двойного назначения, в свою очередь, поведали представители крупнейших предприятий – производителей беспилотников.
 
РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)АрмияТехнологииБезопасность
 
 
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