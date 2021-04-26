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Врач развеял популярный миф о вреде яиц
Врач развеял популярный миф о вреде яиц
Содержащийся в яйцах холестерин, согласно последним исследованиям, не так вреден для организма, как считалось ранее, рассказал телеканалу "Звезда" диетолог,... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T04:27
2021-04-26T04:27
2021-04-26T05:11
михаил гинзбург
здоровье
общество
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Содержащийся в яйцах холестерин, согласно последним исследованиям, не так вреден для организма, как считалось ранее, рассказал телеканалу "Звезда" диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.По его словам, распространенное мнение о том, что содержащийся в яйцах холестерин, в частности, способствует развитию атеросклероза, в последнее время изменилось."Появились данные, что пищевой холестерин практические не влияет на уровень "плохого" холестерина в крови... Холестерин - это, скорее, хороший компонент пищи, потому он организмом довольно активно используется для синтеза желчных кислот, для синтеза ряда гормонов, для синтеза того же витамина D в коже под действием солнечных лучей", - пояснил диетолог.Гинзбург добавил, что яйца в целом очень полезны для организма, так как содержат большое количество питательных веществ."Это не только белок, это еще фосфолипиды, лецитин, в частности. Это еще и жирорастворимые витамины. Яйца богаты витамином А, витамином D, причем витамин D не так часто присутствует в наземной пище, его больше в пище в морской, рыбе и так далее... B6 тоже имеется, B12", - перечислил специалист.Он указал, что данный продукт считается повседневной пищей человека, его спокойно можно есть в пять раз в неделю.Ранее эксперты из Национальной службы здравоохранения Англии заявили, что самый правильный способ приготовления яиц – их варка. Помимо варки специалисты также рекомендуют готовить омлет. Однако есть ряд нюансов: при варке рекомендуется не добавлять в воду соль, а делать омлет лучше всего с нежирным молоком.
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михаил гинзбург, здоровье, общество
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости.
Содержащийся в яйцах холестерин, согласно последним исследованиям, не так вреден для организма, как считалось ранее, рассказал телеканалу "Звезда
" диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург
.
По его словам, распространенное мнение о том, что содержащийся в яйцах холестерин, в частности, способствует развитию атеросклероза, в последнее время изменилось.
"Появились данные, что пищевой холестерин практические не влияет на уровень "плохого" холестерина в крови... Холестерин - это, скорее, хороший компонент пищи, потому он организмом довольно активно используется для синтеза желчных кислот, для синтеза ряда гормонов, для синтеза того же витамина D в коже под действием солнечных лучей", - пояснил диетолог.
Гинзбург добавил, что яйца в целом очень полезны для организма, так как содержат большое количество питательных веществ.
"Это не только белок, это еще фосфолипиды, лецитин, в частности. Это еще и жирорастворимые витамины. Яйца богаты витамином А, витамином D, причем витамин D не так часто присутствует в наземной пище, его больше в пище в морской, рыбе и так далее... B6 тоже имеется, B12", - перечислил специалист.
Он указал, что данный продукт считается повседневной пищей человека, его спокойно можно есть в пять раз в неделю.
Ранее эксперты из Национальной службы здравоохранения Англии
заявили, что самый правильный способ приготовления яиц – их варка. Помимо варки специалисты также рекомендуют готовить омлет. Однако есть ряд нюансов: при варке рекомендуется не добавлять в воду соль, а делать омлет лучше всего с нежирным молоком.