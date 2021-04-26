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МИД потребовал разъяснений из-за хранения запрещенного оружия во Врбетице
МИД потребовал разъяснений из-за хранения запрещенного оружия во Врбетице
МИД России ждет от Чехии, Болгарии и Украины разъяснений из-за хранения на складе во Врбетице противопехотных мин, говорится в комментарии официального... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T19:24
2021-04-26T21:04
якуб кулганек
мария захарова
андрей бабиш
в мире
россия
чехия
украина
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. МИД России ждет от Чехии, Болгарии и Украины разъяснений из-за хранения на складе во Врбетице противопехотных мин, говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.Министерство обратило внимание на материал германского издания Die Welt от 17 апреля о том, что во Врбетице находились "сотни" таких боеприпасов."Эти сведения ставят под сомнение добросовестное выполнение Чехией обязательств в рамках Конвенции о запрещении противопехотных мин (КЗПМ). Аналогичные вопросы возникают также к Болгарии, гражданин которой, судя по данным The New York Times, являлся владельцем хранившихся на складе вооружений, а также к Украине как потенциальному получателю указанных средств", — отметила Захарова.В МИД напомнили, что по статье 1 КЗПМ государства-участники среди прочего обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах &lt;...&gt; не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать, не сохранять и не передавать никому, прямо или опосредованно, противопехотные мины", а также "не помогать, не поощрять и не побуждать никоим образом кого бы то ни было" к этому.Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, есть "существенные указания" на то, что Прага нарушала международные договоры, в том числе о торговле оружием. В Минобороны Чехии, в свою очередь, заявили, что запрещенного оружия на складах во Врбетице не было.Захарова ранее уже призывала Чехию назвать вооружения, которые хранились на взорвавшихся в 2014 году складах. По словам президента республики Милоша Земана, арсенал принадлежал болгарскому бизнесмену. По данным газеты The New York Times, это Эмилиан Гебрев; мужчина в электронном письме признался изданию, что поставлял оружие на Украину в разгар конфликта в Донбассе, а также подтвердил, что хранил боеприпасы во Врбетице.Премьер Андрей Бабиш ранее возложил ответственность за ЧП во Врбетице на Москву. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными, а в МИД — "маразматическим парадом". Тем не менее Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства России, дав срок до конца мая.По оценкам МИД, в общей сложности к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, а численность посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четырех административно-технических работников и 91 принятого на месте сотрудника.
https://ria.ru/20210426/chekhiya-1730004824.html
https://ria.ru/20210425/vrbetitsa-1729884722.html
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якуб кулганек, мария захарова, андрей бабиш, в мире, россия, чехия, украина

МИД потребовал разъяснений из-за хранения запрещенного оружия во Врбетице

19:24 26.04.2021 (обновлено: 21:04 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСмог в Москве. Здание министерства иностранных дел России
Смог в Москве. Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. МИД России ждет от Чехии, Болгарии и Украины разъяснений из-за хранения на складе во Врбетице противопехотных мин, говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.
Министерство обратило внимание на материал германского издания Die Welt от 17 апреля о том, что во Врбетице находились "сотни" таких боеприпасов.
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"Эти сведения ставят под сомнение добросовестное выполнение Чехией обязательств в рамках Конвенции о запрещении противопехотных мин (КЗПМ). Аналогичные вопросы возникают также к Болгарии, гражданин которой, судя по данным The New York Times, являлся владельцем хранившихся на складе вооружений, а также к Украине как потенциальному получателю указанных средств", — отметила Захарова.
В МИД напомнили, что по статье 1 КЗПМ государства-участники среди прочего обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах <...> не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать, не сохранять и не передавать никому, прямо или опосредованно, противопехотные мины", а также "не помогать, не поощрять и не побуждать никоим образом кого бы то ни было" к этому.
Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, есть "существенные указания" на то, что Прага нарушала международные договоры, в том числе о торговле оружием. В Минобороны Чехии, в свою очередь, заявили, что запрещенного оружия на складах во Врбетице не было.
Захарова ранее уже призывала Чехию назвать вооружения, которые хранились на взорвавшихся в 2014 году складах. По словам президента республики Милоша Земана, арсенал принадлежал болгарскому бизнесмену. По данным газеты The New York Times, это Эмилиан Гебрев; мужчина в электронном письме признался изданию, что поставлял оружие на Украину в разгар конфликта в Донбассе, а также подтвердил, что хранил боеприпасы во Врбетице.
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Премьер Андрей Бабиш ранее возложил ответственность за ЧП во Врбетице на Москву. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными, а в МИД — "маразматическим парадом". Тем не менее Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства России, дав срок до конца мая.
По оценкам МИД, в общей сложности к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, а численность посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четырех административно-технических работников и 91 принятого на месте сотрудника.
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