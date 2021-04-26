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Замглавы МИД обсудил с ливанским политиком создание нового правительства
Замглавы МИД обсудил с ливанским политиком создание нового правительства
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов провел в субботу телефонный разговор с председателем... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:25
2021-04-26T18:15
саад харири
ближний восток
михаил богданов
в мире
россия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов провел в субботу телефонный разговор с председателем Свободного патриотического движения Ливана Джебраном Бассилем, стороны обсудили вопросы скорейшего формирования нового правительства во главе с назначенным премьер-министром Саадом Харири, что послужит преодолению кризиса в республике, сообщили в МИД РФ."В ходе беседы была обсуждена складывающаяся общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в Ливанской Республике. При этом акцент был сделан на задачу скорейшего формирования правительства во главе с назначенным премьер-министром Саадом Харири, которое эффективно обеспечивало бы преодоление переживаемого страной острого системного кризиса",- говорится в сообщении МИД РФ.В этом контексте Богданов и Бассиль рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления российско-ливанских традиционно дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в плане содействия решению проблемы возвращения сирийских беженцев, находящихся на территории Ливана, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.Ливан с осени 2019 года переживает глубокий экономический и политический кризисы. За это время подало в отставку два правительства: Саада Харири - на фоне протестов и Хассана Дияба - после взрыва в порту Бейрута.К концу сентября 2020 года местные власти планировали объявить о составе нового кабинета министров во главе с Мустафой Адибом. Однако вместо этого Адиб 26 сентября заявил о своей отставке и отказе от формирования правительства, мотивируя такое решение тем, что политические блоки не отказались от политизации процесса формирования. В конце октября в очередной раз пост премьера получил Харири, заявивший о готовности оперативно собрать кабинет министров, чтобы воспользоваться французской инициативой и получить поддержку. По факту Харири так и не удалось на сегодняшний день найти компромиссный состав, удовлетворяющий все политические силы Ливана.
https://radiosputnik.ria.ru/20210413/livan-1728138890.html
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саад харири, ближний восток, михаил богданов, в мире, россия

Замглавы МИД обсудил с ливанским политиком создание нового правительства

11:25 26.04.2021 (обновлено: 18:15 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в Катаре
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в Катаре - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов провел в субботу телефонный разговор с председателем Свободного патриотического движения Ливана Джебраном Бассилем, стороны обсудили вопросы скорейшего формирования нового правительства во главе с назначенным премьер-министром Саадом Харири, что послужит преодолению кризиса в республике, сообщили в МИД РФ.
"В ходе беседы была обсуждена складывающаяся общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в Ливанской Республике. При этом акцент был сделан на задачу скорейшего формирования правительства во главе с назначенным премьер-министром Саадом Харири, которое эффективно обеспечивало бы преодоление переживаемого страной острого системного кризиса",- говорится в сообщении МИД РФ.
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В этом контексте Богданов и Бассиль рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления российско-ливанских традиционно дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в плане содействия решению проблемы возвращения сирийских беженцев, находящихся на территории Ливана, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ливан с осени 2019 года переживает глубокий экономический и политический кризисы. За это время подало в отставку два правительства: Саада Харири - на фоне протестов и Хассана Дияба - после взрыва в порту Бейрута.
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К концу сентября 2020 года местные власти планировали объявить о составе нового кабинета министров во главе с Мустафой Адибом. Однако вместо этого Адиб 26 сентября заявил о своей отставке и отказе от формирования правительства, мотивируя такое решение тем, что политические блоки не отказались от политизации процесса формирования. В конце октября в очередной раз пост премьера получил Харири, заявивший о готовности оперативно собрать кабинет министров, чтобы воспользоваться французской инициативой и получить поддержку. По факту Харири так и не удалось на сегодняшний день найти компромиссный состав, удовлетворяющий все политические силы Ливана.
 
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