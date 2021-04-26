https://ria.ru/20210426/mid-1729941700.html

Замглавы МИД обсудил с ливанским политиком создание нового правительства

Замглавы МИД обсудил с ливанским политиком создание нового правительства

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов провел в субботу телефонный разговор с председателем... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T11:25

2021-04-26T11:25

2021-04-26T18:15

саад харири

ближний восток

михаил богданов

в мире

россия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов провел в субботу телефонный разговор с председателем Свободного патриотического движения Ливана Джебраном Бассилем, стороны обсудили вопросы скорейшего формирования нового правительства во главе с назначенным премьер-министром Саадом Харири, что послужит преодолению кризиса в республике, сообщили в МИД РФ."В ходе беседы была обсуждена складывающаяся общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в Ливанской Республике. При этом акцент был сделан на задачу скорейшего формирования правительства во главе с назначенным премьер-министром Саадом Харири, которое эффективно обеспечивало бы преодоление переживаемого страной острого системного кризиса",- говорится в сообщении МИД РФ.В этом контексте Богданов и Бассиль рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления российско-ливанских традиционно дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в плане содействия решению проблемы возвращения сирийских беженцев, находящихся на территории Ливана, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.Ливан с осени 2019 года переживает глубокий экономический и политический кризисы. За это время подало в отставку два правительства: Саада Харири - на фоне протестов и Хассана Дияба - после взрыва в порту Бейрута.К концу сентября 2020 года местные власти планировали объявить о составе нового кабинета министров во главе с Мустафой Адибом. Однако вместо этого Адиб 26 сентября заявил о своей отставке и отказе от формирования правительства, мотивируя такое решение тем, что политические блоки не отказались от политизации процесса формирования. В конце октября в очередной раз пост премьера получил Харири, заявивший о готовности оперативно собрать кабинет министров, чтобы воспользоваться французской инициативой и получить поддержку. По факту Харири так и не удалось на сегодняшний день найти компромиссный состав, удовлетворяющий все политические силы Ливана.

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/livan-1728138890.html

https://ria.ru/20210330/sputnik-1603467842.html

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саад харири, ближний восток, михаил богданов, в мире, россия