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Медведев призвал нарастить производство вакцин от COVID-19
Медведев призвал нарастить производство вакцин от COVID-19
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости активно наращивать мощности производства вакцин от коронавируса. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T17:20
2021-04-26T17:20
2021-04-26T17:38
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости активно наращивать мощности производства вакцин от коронавируса."Отмечу, что производство вакцины, несмотря на достигнутые результаты, имеет весьма серьезные перспективы роста, которые должны быть реализованы", - сказал он на совещании о масштабировании производства и внедрения российских вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19."Ситуация с пандемией в мире остается весьма сложной. Мы видим, что происходит, какие волны в какие страны приходят, поэтому нужны дополнительные эффективные меры, которые направлены на масштабирование производства наших отечественных вакцин и, конечно, вакцинацию граждан нашей страны", - сказал Медведев.Медведев отметил, что по плану производителей, в первом полугодии этого года в гражданский оборот должно поступить более 50 миллионов комплектов вакцин, а к середине апреля было готово около 28,5 миллионов комплектов трех вакцин в совокупности. В оборот, по его данным, введено порядка 15,5 миллионов комплектов вакцин."С учетом масштабных задач, нужно активно наращивать мощности", - заявил Медведев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий медведев
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
заявил о необходимости активно наращивать мощности производства вакцин от коронавируса.
"Отмечу, что производство вакцины, несмотря на достигнутые результаты, имеет весьма серьезные перспективы роста, которые должны быть реализованы", - сказал он на совещании о масштабировании производства и внедрения российских вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19.
"Ситуация с пандемией в мире остается весьма сложной. Мы видим, что происходит, какие волны в какие страны приходят, поэтому нужны дополнительные эффективные меры, которые направлены на масштабирование производства наших отечественных вакцин и, конечно, вакцинацию граждан нашей страны", - сказал Медведев.
Медведев отметил, что по плану производителей, в первом полугодии этого года в гражданский оборот должно поступить более 50 миллионов комплектов вакцин, а к середине апреля было готово около 28,5 миллионов комплектов трех вакцин в совокупности. В оборот, по его данным, введено порядка 15,5 миллионов комплектов вакцин.
"С учетом масштабных задач, нужно активно наращивать мощности", - заявил Медведев.