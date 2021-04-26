https://ria.ru/20210426/medvedev-1730028642.html

Медведев призвал нарастить производство вакцин от COVID-19

Медведев призвал нарастить производство вакцин от COVID-19

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости активно наращивать мощности производства вакцин от коронавируса. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T17:20

2021-04-26T17:20

2021-04-26T17:38

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

дмитрий медведев

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости активно наращивать мощности производства вакцин от коронавируса."Отмечу, что производство вакцины, несмотря на достигнутые результаты, имеет весьма серьезные перспективы роста, которые должны быть реализованы", - сказал он на совещании о масштабировании производства и внедрения российских вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19."Ситуация с пандемией в мире остается весьма сложной. Мы видим, что происходит, какие волны в какие страны приходят, поэтому нужны дополнительные эффективные меры, которые направлены на масштабирование производства наших отечественных вакцин и, конечно, вакцинацию граждан нашей страны", - сказал Медведев.Медведев отметил, что по плану производителей, в первом полугодии этого года в гражданский оборот должно поступить более 50 миллионов комплектов вакцин, а к середине апреля было готово около 28,5 миллионов комплектов трех вакцин в совокупности. В оборот, по его данным, введено порядка 15,5 миллионов комплектов вакцин."С учетом масштабных задач, нужно активно наращивать мощности", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20210426/vaktsina-1730009340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий медведев