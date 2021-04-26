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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20210426/medvedev-1730025937.html
Медведев заявил о невыполнении указа об оснащении больниц холодильниками
Медведев заявил о невыполнении указа об оснащении больниц холодильниками
Указание об оснащении медицинских организаций морозильным оборудованием для хранения вакцин в полном объеме не выполнено, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T17:08
2021-04-26T17:35
распространение коронавируса
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россия
здоровье - общество
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Указание об оснащении медицинских организаций морозильным оборудованием для хранения вакцин в полном объеме не выполнено, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Мы говорили о важности дополнительного оснащения медицинских организаций, которые участвуют в вакцинации, морозильным оборудованием для хранения вакцины. Указание такое было дано президентом. Однако в полном объеме такое указание не выполнено. Хотел бы также услышать, в чем сейчас трудности", - сказал он на совещании о масштабировании производства и внедрения российских вакцин от коронавируса.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий медведев, общество

Медведев заявил о невыполнении указа об оснащении больниц холодильниками

17:08 26.04.2021 (обновлено: 17:35 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Указание об оснащении медицинских организаций морозильным оборудованием для хранения вакцин в полном объеме не выполнено, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Мы говорили о важности дополнительного оснащения медицинских организаций, которые участвуют в вакцинации, морозильным оборудованием для хранения вакцины. Указание такое было дано президентом. Однако в полном объеме такое указание не выполнено. Хотел бы также услышать, в чем сейчас трудности", - сказал он на совещании о масштабировании производства и внедрения российских вакцин от коронавируса.
Приемка партии вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на складе в Домодедово - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоДмитрий МедведевОбщество
 
 
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