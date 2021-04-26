https://ria.ru/20210426/medvedev-1730025937.html

Медведев заявил о невыполнении указа об оснащении больниц холодильниками

Медведев заявил о невыполнении указа об оснащении больниц холодильниками

Указание об оснащении медицинских организаций морозильным оборудованием для хранения вакцин в полном объеме не выполнено, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T17:08

2021-04-26T17:08

2021-04-26T17:35

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Указание об оснащении медицинских организаций морозильным оборудованием для хранения вакцин в полном объеме не выполнено, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Мы говорили о важности дополнительного оснащения медицинских организаций, которые участвуют в вакцинации, морозильным оборудованием для хранения вакцины. Указание такое было дано президентом. Однако в полном объеме такое указание не выполнено. Хотел бы также услышать, в чем сейчас трудности", - сказал он на совещании о масштабировании производства и внедрения российских вакцин от коронавируса.

https://ria.ru/20210426/medvedev-1730028642.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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