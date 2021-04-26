https://ria.ru/20210426/medvedev-1730025937.html
Медведев заявил о невыполнении указа об оснащении больниц холодильниками
Медведев заявил о невыполнении указа об оснащении больниц холодильниками
Указание об оснащении медицинских организаций морозильным оборудованием для хранения вакцин в полном объеме не выполнено, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T17:08
2021-04-26T17:08
2021-04-26T17:35
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Указание об оснащении медицинских организаций морозильным оборудованием для хранения вакцин в полном объеме не выполнено, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Мы говорили о важности дополнительного оснащения медицинских организаций, которые участвуют в вакцинации, морозильным оборудованием для хранения вакцины. Указание такое было дано президентом. Однако в полном объеме такое указание не выполнено. Хотел бы также услышать, в чем сейчас трудности", - сказал он на совещании о масштабировании производства и внедрения российских вакцин от коронавируса.
https://ria.ru/20210426/medvedev-1730028642.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий медведев, общество