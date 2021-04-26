https://ria.ru/20210426/meditsina-1729956821.html
В Совфеде предложили активнее использовать мобильную медицину
В Совфеде предложили активнее использовать мобильную медицину
Нужно активнее использовать возможности мобильной медицины, задействовать передвижные пункты обследования, особенно в труднодоступных территориях, считает... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:26
2021-04-26T12:26
2021-04-26T12:26
татьяна кусайко
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Нужно активнее использовать возможности мобильной медицины, задействовать передвижные пункты обследования, особенно в труднодоступных территориях, считает замглавы социального комитета Совфеда Татьяна Кусайко."До сих пор остро стоит проблема с организацией медицинской помощи в населённых пунктах, расположенных в труднодоступных и отдалённых территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено или отсутствует. Особое внимание территориям, расположенным в Арктической зоне", - сказала парламентарий РИА Новости о предложениях к Совету законодателей.По ее словам, для повышения доступности и качества медицинской помощи "необходимо развивать мобильную медицину, в том числе санитарную авиацию, и дистанционную медицину с использованием телекоммуникационных технологий".По мнению Кусайко, опыт работы мобильных комплексов показал, что они интегрируются с трёхуровневой системой оказания медицинской помощи: "Оказывают первичную специализированную медико-санитарную помощь, ведут отбор пациентов на высокотехнологичную помощь, а также решают проблему кадрового дефицита".Серьёзный социальный эффект можно получить от создания дополнительных сервисов для населения. Например, "личный кабинет пациента" предоставит возможность просмотра результатов медицинских исследований, даст возможность получить консультацию у врача или справку в электронном виде без посещения медицинской организации, заключила парламентарий.
https://ria.ru/20210421/poezd-1729383435.html
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татьяна кусайко, совет федерации рф, общество
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости.
Нужно активнее использовать возможности мобильной медицины, задействовать передвижные пункты обследования, особенно в труднодоступных территориях, считает замглавы социального комитета Совфеда Татьяна Кусайко
.
"До сих пор остро стоит проблема с организацией медицинской помощи в населённых пунктах, расположенных в труднодоступных и отдалённых территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено или отсутствует. Особое внимание территориям, расположенным в Арктической зоне", - сказала парламентарий РИА Новости о предложениях к Совету законодателей.
По ее словам, для повышения доступности и качества медицинской помощи "необходимо развивать мобильную медицину, в том числе санитарную авиацию, и дистанционную медицину с использованием телекоммуникационных технологий".
"Для проведения диспансеризации, консультирования и лечения пациентов в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах целесообразно использовать выездные формы работы. Доступность медицинской помощи должна обеспечиваться передвижными флюорографическими и маммографическими установками, мобильными ФАПами, врачебными амбулаториями, стоматологическими и поликлиническими модулями, оснащёнными необходимым медицинским оборудованием", - подчеркнула она.
По мнению Кусайко, опыт работы мобильных комплексов показал, что они интегрируются с трёхуровневой системой оказания медицинской помощи: "Оказывают первичную специализированную медико-санитарную помощь, ведут отбор пациентов на высокотехнологичную помощь, а также решают проблему кадрового дефицита".
"Требованием времени стала необходимость информатизации здравоохранения. Развитие телемедицинских технологий, цифрового документооборота, создания информационных ресурсов и сервисов позволят перейти к качественно новому уровню оказания медицинской помощи", - подчеркнула политик.
Серьёзный социальный эффект можно получить от создания дополнительных сервисов для населения. Например, "личный кабинет пациента" предоставит возможность просмотра результатов медицинских исследований, даст возможность получить консультацию у врача или справку в электронном виде без посещения медицинской организации, заключила парламентарий.