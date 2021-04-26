https://ria.ru/20210426/meditsina-1729956821.html

В Совфеде предложили активнее использовать мобильную медицину

В Совфеде предложили активнее использовать мобильную медицину

Нужно активнее использовать возможности мобильной медицины, задействовать передвижные пункты обследования, особенно в труднодоступных территориях, считает... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:26

2021-04-26T12:26

2021-04-26T12:26

татьяна кусайко

совет федерации рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Нужно активнее использовать возможности мобильной медицины, задействовать передвижные пункты обследования, особенно в труднодоступных территориях, считает замглавы социального комитета Совфеда Татьяна Кусайко."До сих пор остро стоит проблема с организацией медицинской помощи в населённых пунктах, расположенных в труднодоступных и отдалённых территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено или отсутствует. Особое внимание территориям, расположенным в Арктической зоне", - сказала парламентарий РИА Новости о предложениях к Совету законодателей.По ее словам, для повышения доступности и качества медицинской помощи "необходимо развивать мобильную медицину, в том числе санитарную авиацию, и дистанционную медицину с использованием телекоммуникационных технологий".По мнению Кусайко, опыт работы мобильных комплексов показал, что они интегрируются с трёхуровневой системой оказания медицинской помощи: "Оказывают первичную специализированную медико-санитарную помощь, ведут отбор пациентов на высокотехнологичную помощь, а также решают проблему кадрового дефицита".Серьёзный социальный эффект можно получить от создания дополнительных сервисов для населения. Например, "личный кабинет пациента" предоставит возможность просмотра результатов медицинских исследований, даст возможность получить консультацию у врача или справку в электронном виде без посещения медицинской организации, заключила парламентарий.

https://ria.ru/20210421/poezd-1729383435.html

https://ria.ru/20210216/gadzhety-1597616899.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна кусайко, совет федерации рф, общество