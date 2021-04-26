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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210426/med-1729914276.html
Цена на медь обновила рекорд 2011 года
Цена на медь обновила рекорд 2011 года
Стоимость меди поднимается в понедельник, обновив рекорд с 2011 года, из-за ослабления доллара и опасений вокруг поставок из Чили, свидетельствуют данные... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T08:44
2021-04-26T08:44
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
цены на нефть
чили
сша
экономика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Стоимость меди поднимается в понедельник, обновив рекорд с 2011 года, из-за ослабления доллара и опасений вокруг поставок из Чили, свидетельствуют данные торговых площадок.По состоянию на 7.58 мск стоимость июльского фьючерса на медь на бирже Comex растёт на 0,94%, до 4,3842 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Ранее в понедельник показатель достиг 4,3943 доллара, это самый высокий уровень с начала августа 2011 года.На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов пятницы выросла на 1,6%, до 9551,5 доллара, алюминия - на 0,06%, до 2364,5 доллара, цинка - на 1,05%, до 2852 долларов за тонну.Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается сейчас на 0,17%, до 90,7 пункта. Это минимальный уровень с начала марта. Более дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными при их покупке в другой валюте.Трейдеры обращают внимание и на ситуацию в Чили. Портовые рабочие в стране, на которую приходится около четверти мировых поставок меди, призвали к забастовке, цитирует газета Wall Street Journal аналитиков CBA.
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россия, цены на нефть, чили, сша, экономика

Цена на медь обновила рекорд 2011 года

08:44 26.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПрессование контактов и втулок из медного порошка в цехе по производству порошковых изделий на заводе "Уралэлектромедь"в Верхней Пышме
Прессование контактов и втулок из медного порошка в цехе по производству порошковых изделий на заводе Уралэлектромедьв Верхней Пышме - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Стоимость меди поднимается в понедельник, обновив рекорд с 2011 года, из-за ослабления доллара и опасений вокруг поставок из Чили, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 7.58 мск стоимость июльского фьючерса на медь на бирже Comex растёт на 0,94%, до 4,3842 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Ранее в понедельник показатель достиг 4,3943 доллара, это самый высокий уровень с начала августа 2011 года.
На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов пятницы выросла на 1,6%, до 9551,5 доллара, алюминия - на 0,06%, до 2364,5 доллара, цинка - на 1,05%, до 2852 долларов за тонну.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается сейчас на 0,17%, до 90,7 пункта. Это минимальный уровень с начала марта. Более дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными при их покупке в другой валюте.
Трейдеры обращают внимание и на ситуацию в Чили. Портовые рабочие в стране, на которую приходится около четверти мировых поставок меди, призвали к забастовке, цитирует газета Wall Street Journal аналитиков CBA.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьЧилиСШАЭкономика
 
 
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