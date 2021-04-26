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Цена на медь обновила рекорд 2011 года

Цена на медь обновила рекорд 2011 года

Стоимость меди поднимается в понедельник, обновив рекорд с 2011 года, из-за ослабления доллара и опасений вокруг поставок из Чили, свидетельствуют данные... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T08:44

2021-04-26T08:44

2021-04-26T08:44

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Стоимость меди поднимается в понедельник, обновив рекорд с 2011 года, из-за ослабления доллара и опасений вокруг поставок из Чили, свидетельствуют данные торговых площадок.По состоянию на 7.58 мск стоимость июльского фьючерса на медь на бирже Comex растёт на 0,94%, до 4,3842 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Ранее в понедельник показатель достиг 4,3943 доллара, это самый высокий уровень с начала августа 2011 года.На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов пятницы выросла на 1,6%, до 9551,5 доллара, алюминия - на 0,06%, до 2364,5 доллара, цинка - на 1,05%, до 2852 долларов за тонну.Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается сейчас на 0,17%, до 90,7 пункта. Это минимальный уровень с начала марта. Более дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными при их покупке в другой валюте.Трейдеры обращают внимание и на ситуацию в Чили. Портовые рабочие в стране, на которую приходится около четверти мировых поставок меди, призвали к забастовке, цитирует газета Wall Street Journal аналитиков CBA.

https://ria.ru/20210421/neft-1729279652.html

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россия, цены на нефть, чили, сша, экономика