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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210426/maski-1729961141.html
Мясников развеял миф о медицинских масках
Мясников развеял миф о медицинских масках
Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал заявление эпидемиологов о том, что медицинские маски на 95% защищают от коронавируса. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:40
2021-04-26T17:21
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал заявление эпидемиологов о том, что медицинские маски на 95% защищают от коронавируса.Как отметил Мясников, это утверждение вызывает у него "дух противоречия", хотя он не имеет ничего против масочного режима."Вот эти сотни тысяч инфицированных в день — как они умудрились заболеть, в масках-то? В Европе уже год не то что без маски не пройдешь, с носа не сдвинешь: сразу на 160 евро налетишь!" — написал Мясников в Telegram-канале.По его мнению, при постоянном ношении индивидуальные средства защиты наносят вред здоровью. При этом отмена масочного режима для тех, кто сделал прививку, стала бы хорошим стимулом для вакцинации. С другой стороны, добавил врач, "сразу начнется массовый саботаж режима"."Ну так я потому и назвал это проблемой: пусть кто-то, кому положено думать, задумается и поищет решения", — подытожил Мясников.Из-за пандемии коронавируса в российских регионах действует масочный режим. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, речи о его отмене пока нет, так как риск заболеть COVID-19 еще высок, а снятие ограничений было бы преждевременным.
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, европа, общество

Мясников развеял миф о медицинских масках

12:40 26.04.2021 (обновлено: 17:21 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал заявление эпидемиологов о том, что медицинские маски на 95% защищают от коронавируса.
Как отметил Мясников, это утверждение вызывает у него "дух противоречия", хотя он не имеет ничего против масочного режима.
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"Вот эти сотни тысяч инфицированных в день — как они умудрились заболеть, в масках-то? В Европе уже год не то что без маски не пройдешь, с носа не сдвинешь: сразу на 160 евро налетишь!" — написал Мясников в Telegram-канале.
По его мнению, при постоянном ношении индивидуальные средства защиты наносят вред здоровью. При этом отмена масочного режима для тех, кто сделал прививку, стала бы хорошим стимулом для вакцинации. С другой стороны, добавил врач, "сразу начнется массовый саботаж режима".
"Ну так я потому и назвал это проблемой: пусть кто-то, кому положено думать, задумается и поищет решения", — подытожил Мясников.
Из-за пандемии коронавируса в российских регионах действует масочный режим. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, речи о его отмене пока нет, так как риск заболеть COVID-19 еще высок, а снятие ограничений было бы преждевременным.
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