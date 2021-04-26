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Мясников развеял миф о медицинских масках
Мясников развеял миф о медицинских масках
Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал заявление эпидемиологов о том, что медицинские маски на 95% защищают от коронавируса. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:40
2021-04-26T12:40
2021-04-26T17:21
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал заявление эпидемиологов о том, что медицинские маски на 95% защищают от коронавируса.Как отметил Мясников, это утверждение вызывает у него "дух противоречия", хотя он не имеет ничего против масочного режима."Вот эти сотни тысяч инфицированных в день — как они умудрились заболеть, в масках-то? В Европе уже год не то что без маски не пройдешь, с носа не сдвинешь: сразу на 160 евро налетишь!" — написал Мясников в Telegram-канале.По его мнению, при постоянном ношении индивидуальные средства защиты наносят вред здоровью. При этом отмена масочного режима для тех, кто сделал прививку, стала бы хорошим стимулом для вакцинации. С другой стороны, добавил врач, "сразу начнется массовый саботаж режима"."Ну так я потому и назвал это проблемой: пусть кто-то, кому положено думать, задумается и поищет решения", — подытожил Мясников.Из-за пандемии коронавируса в российских регионах действует масочный режим. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, речи о его отмене пока нет, так как риск заболеть COVID-19 еще высок, а снятие ограничений было бы преждевременным.
https://ria.ru/20210426/koronavirus-1729940835.html
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, европа, общество