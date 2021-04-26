https://ria.ru/20210426/maski-1729961141.html

Мясников развеял миф о медицинских масках

Мясников развеял миф о медицинских масках

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал заявление эпидемиологов о том, что медицинские маски на 95% защищают от коронавируса. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:40

2021-04-26T12:40

2021-04-26T17:21

распространение коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

европа

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837306_52:199:2950:1829_1920x0_80_0_0_5c106817f6dcad86b5a6a23125c6215c.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал заявление эпидемиологов о том, что медицинские маски на 95% защищают от коронавируса.Как отметил Мясников, это утверждение вызывает у него "дух противоречия", хотя он не имеет ничего против масочного режима."Вот эти сотни тысяч инфицированных в день — как они умудрились заболеть, в масках-то? В Европе уже год не то что без маски не пройдешь, с носа не сдвинешь: сразу на 160 евро налетишь!" — написал Мясников в Telegram-канале.По его мнению, при постоянном ношении индивидуальные средства защиты наносят вред здоровью. При этом отмена масочного режима для тех, кто сделал прививку, стала бы хорошим стимулом для вакцинации. С другой стороны, добавил врач, "сразу начнется массовый саботаж режима"."Ну так я потому и назвал это проблемой: пусть кто-то, кому положено думать, задумается и поищет решения", — подытожил Мясников.Из-за пандемии коронавируса в российских регионах действует масочный режим. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, речи о его отмене пока нет, так как риск заболеть COVID-19 еще высок, а снятие ограничений было бы преждевременным.

https://ria.ru/20210426/koronavirus-1729940835.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, европа, общество