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В Роспотребнадзоре рассказали о ношении масок в жару
В Роспотребнадзоре рассказали о ношении масок в жару
Риск получить тепловой удар из-за ношения маски очень мал, существенно нарушить теплообмен она не может, но от темных средств индивидуальной защиты лучше... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T01:40
2021-04-26T01:40
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Риск получить тепловой удар из-за ношения маски очень мал, существенно нарушить теплообмен она не может, но от темных средств индивидуальной защиты лучше отказаться в пользу светлых, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.В сильную жару для обеспечения нормального теплообмена следует оставлять открытыми другие участки тела, а голову защитить от солнца легким головным убором, пояснили в пресс-службе.При этом в жаркую погоду маски нужно менять чаще, так как они быстрее становятся влажными, и эффективность снижается. Кроме того, летом лучше отказаться от применения средств индивидуальной защиты темного цвета, подчеркнули в ведомстве.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре рассказали о ношении масок в жару

01:40 26.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки фасует одноразовые медицинские маски в упаковки
Сотрудница аптеки фасует одноразовые медицинские маски в упаковки - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Риск получить тепловой удар из-за ношения маски очень мал, существенно нарушить теплообмен она не может, но от темных средств индивидуальной защиты лучше отказаться в пользу светлых, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Не нужно бояться получить тепловой удар из-за применения средств индивидуальной защиты. Существенно нарушить теплообмен маска не может", - говорится в сообщении.
В сильную жару для обеспечения нормального теплообмена следует оставлять открытыми другие участки тела, а голову защитить от солнца легким головным убором, пояснили в пресс-службе.
При этом в жаркую погоду маски нужно менять чаще, так как они быстрее становятся влажными, и эффективность снижается. Кроме того, летом лучше отказаться от применения средств индивидуальной защиты темного цвета, подчеркнули в ведомстве.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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