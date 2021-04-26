https://ria.ru/20210426/maski-1729901376.html

В Роспотребнадзоре рассказали о ношении масок в жару

В Роспотребнадзоре рассказали о ношении масок в жару

Риск получить тепловой удар из-за ношения маски очень мал, существенно нарушить теплообмен она не может, но от темных средств индивидуальной защиты лучше... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T01:40

2021-04-26T01:40

2021-04-26T01:40

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Риск получить тепловой удар из-за ношения маски очень мал, существенно нарушить теплообмен она не может, но от темных средств индивидуальной защиты лучше отказаться в пользу светлых, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.В сильную жару для обеспечения нормального теплообмена следует оставлять открытыми другие участки тела, а голову защитить от солнца легким головным убором, пояснили в пресс-службе.При этом в жаркую погоду маски нужно менять чаще, так как они быстрее становятся влажными, и эффективность снижается. Кроме того, летом лучше отказаться от применения средств индивидуальной защиты темного цвета, подчеркнули в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20210221/zuby-1598454680.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество