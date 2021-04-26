https://ria.ru/20210426/malta-1729638735.html

На Мальте и Сицилии будут бороться с чужеродными растениями и животными

На Мальте и Сицилии будут бороться с чужеродными растениями и животными

Власти Мальты и итальянского острова Сицилия намерены бороться с чужеродными видами растений, животных и микроорганизмов, которые угрожают местному... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T01:55

2021-04-26T01:55

2021-04-26T01:55

туризм

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средиземное море

сицилия

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Власти Мальты и итальянского острова Сицилия намерены бороться с чужеродными видами растений, животных и микроорганизмов, которые угрожают местному биоразнообразию, сообщает ЕвроПульс.Для этого к 2023 году создадут онлайн-базу таких "захватчиков", в том числе с информацией, полученной с помощью дронов. Кроме того, ученые хотят отследить пути, которыми непрошенные "гости" попадают на территории.Примерно десять процентов завезенных чужеродных видов становятся агрессивными и начинают вытеснять местную флору и фауну, отмечают эксперты.Чтобы не нарушать экосистемы, ученые ранее предложили чистить яхты, прибывающие в Средиземное море издалека, так как они привозят на днище и бортах иноземных моллюсков, водоросли, медуз и другие виды животных и растений, которые потенциально могут стать "захватчиками".

https://ria.ru/20210422/bartenev-1728891377.html

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сицилия

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туризм, средиземное море, сицилия, новости - туризм, мальта