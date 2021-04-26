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Туризм
https://ria.ru/20210426/maldivy-1729917576.html
На Мальдивах отменяют ПЦР-тесты для привитых российской вакциной туристов
На Мальдивах отменяют ПЦР-тесты для привитых российской вакциной туристов
Вакцинированным российским туристам для въезда на Мальдивы больше не требуется отрицательный тест на коронавирус, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:32
2021-04-26T11:32
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Вакцинированным российским туристам для въезда на Мальдивы больше не требуется отрицательный тест на коронавирус, сообщает АТОР.Власти разрешили въезд привитым отдыхающим без предоставления ПЦР-теста еще с 20 апреля. Нововведение распространялось на иностранцев, вакцинированных препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Таким образом россияне не имели возможности воспользоваться послаблениями, поскольку "Спутник V" пока еще не одобрен ВОЗ.Отрицательный ПЦР-тест по-прежнему не требуется для туристов, которые посещают Мальдивы через две недели после второй дозы вакцины от COVID-19. Но сейчас в документе речь уже идет "о любой вакцине, которая должна быть одобрена ВОЗ либо компетентным органом той или иной страны", сообщили ассоциации в офисе по туризму страны.Сертификат о прививке должен быть переведен на английский язык, нотариально его заверять не нужно.Для непривитых туристов правила остаются прежними: прибывшие должны предоставить результат анализа на коронавирус, сделанный не ранее чем за 96 часов до прилета. За сутки до прибытия в аэропорт Мале путешественники обязаны загрузить на сайт иммиграционной службы декларацию о состоянии здоровья. После заполнения анкеты гость получает персональный QR-код, который необходимо сохранить для предъявления в аэропорту. Он действует 24 часа.
https://ria.ru/20210426/sochi-1729695273.html
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На Мальдивах отменяют ПЦР-тесты для привитых российской вакциной туристов

11:32 26.04.2021
 
© РИА Новости / Анастасия МельниковаМальдивские острова
Мальдивские острова - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Вакцинированным российским туристам для въезда на Мальдивы больше не требуется отрицательный тест на коронавирус, сообщает АТОР.
Власти разрешили въезд привитым отдыхающим без предоставления ПЦР-теста еще с 20 апреля. Нововведение распространялось на иностранцев, вакцинированных препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Таким образом россияне не имели возможности воспользоваться послаблениями, поскольку "Спутник V" пока еще не одобрен ВОЗ.
Отрицательный ПЦР-тест по-прежнему не требуется для туристов, которые посещают Мальдивы через две недели после второй дозы вакцины от COVID-19. Но сейчас в документе речь уже идет "о любой вакцине, которая должна быть одобрена ВОЗ либо компетентным органом той или иной страны", сообщили ассоциации в офисе по туризму страны.
Сертификат о прививке должен быть переведен на английский язык, нотариально его заверять не нужно.
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Для непривитых туристов правила остаются прежними: прибывшие должны предоставить результат анализа на коронавирус, сделанный не ранее чем за 96 часов до прилета.
За сутки до прибытия в аэропорт Мале путешественники обязаны загрузить на сайт иммиграционной службы декларацию о состоянии здоровья. После заполнения анкеты гость получает персональный QR-код, который необходимо сохранить для предъявления в аэропорту. Он действует 24 часа.
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