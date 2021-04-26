https://ria.ru/20210426/maldivy-1729917576.html

На Мальдивах отменяют ПЦР-тесты для привитых российской вакциной туристов

На Мальдивах отменяют ПЦР-тесты для привитых российской вакциной туристов

Вакцинированным российским туристам для въезда на Мальдивы больше не требуется отрицательный тест на коронавирус, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T11:32

2021-04-26T11:32

2021-04-26T11:32

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Вакцинированным российским туристам для въезда на Мальдивы больше не требуется отрицательный тест на коронавирус, сообщает АТОР.Власти разрешили въезд привитым отдыхающим без предоставления ПЦР-теста еще с 20 апреля. Нововведение распространялось на иностранцев, вакцинированных препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Таким образом россияне не имели возможности воспользоваться послаблениями, поскольку "Спутник V" пока еще не одобрен ВОЗ.Отрицательный ПЦР-тест по-прежнему не требуется для туристов, которые посещают Мальдивы через две недели после второй дозы вакцины от COVID-19. Но сейчас в документе речь уже идет "о любой вакцине, которая должна быть одобрена ВОЗ либо компетентным органом той или иной страны", сообщили ассоциации в офисе по туризму страны.Сертификат о прививке должен быть переведен на английский язык, нотариально его заверять не нужно.Для непривитых туристов правила остаются прежними: прибывшие должны предоставить результат анализа на коронавирус, сделанный не ранее чем за 96 часов до прилета. За сутки до прибытия в аэропорт Мале путешественники обязаны загрузить на сайт иммиграционной службы декларацию о состоянии здоровья. После заполнения анкеты гость получает персональный QR-код, который необходимо сохранить для предъявления в аэропорту. Он действует 24 часа.

https://ria.ru/20210426/sochi-1729695273.html

https://ria.ru/20210412/maldivy-1599488394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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