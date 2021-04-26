https://ria.ru/20210426/maas-1730065268.html

Глава МИД Германии заявил о критическом этапе "нормандского формата"

Глава МИД Германии заявил о критическом этапе "нормандского формата"

Нормандский формат урегулирования конфликта в Донбассе и минский процесс находятся на критическом этапе, вскоре станет ясно, возможно ли продвижение в... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T22:23

2021-04-26T22:23

2021-04-26T22:23

россия

"нормандская четверка"

хайко маас

мид германии

дмитрий песков

франция

германия

украина

в мире

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БЕРЛИН, 26 апр – РИА Новости. Нормандский формат урегулирования конфликта в Донбассе и минский процесс находятся на критическом этапе, вскоре станет ясно, возможно ли продвижение в реализации минских соглашений, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.По его словам, ополченцы на востоке Украины "очевидно" заинтересованы в эскалации. "Теперь этого не будет, и мы должны посвящать себя темам, которыми мы занимались. Мы с Францией взяли на себя особую роль в нормандском формате, а именно попытаться решить конфликт на востоке Украине, а я считаю, что это условие для того, чтобы развивать стратегические отношения России с Европой", - добавил он.Маас отметил, что не считает украинский процесс урегулирования замороженным, отметив режим перемирия, обмен пленными между двумя сторонами. "Но верно, что в вопросе целей достижения окончательного урегулирования, передачи контроля над границей (России с Украиной – ред.) давно нет прогресса. Возможно, сложная ситуация, которую мы пережили на границе, является сигналом активнее заниматься этими вопросами в нормандском формате", - заявил Маас.По его словам, "нормандский формат и минский процесс находятся на критическом этапе". "Поэтому скоро будет ясно, будет ли там продолжение, будет ли когда-либо полная реализация минских соглашений. Если нет, то все будет двигаться к тому, что мы будем иметь дело с замороженным конфликтом. А мы не хотим этого допустить ни при каких обстоятельствах", - добавил он.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210426/razgovor-1730057097.html

https://ria.ru/20210426/donbass-1729988008.html

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россия, "нормандская четверка", хайко маас, мид германии, дмитрий песков, франция, германия, украина, в мире