https://ria.ru/20210426/luzhkov-1729924544.html

Депутаты попросили присвоить одной из улиц Москвы имя Лужкова

Депутаты попросили присвоить одной из улиц Москвы имя Лужкова

Группа из более чем 30 депутатов Госдумы, в том числе главы фракций ЕР, КПРФ и СР, направили ходатайство мэру Москвы Сергею Собянину о присвоении одной из улиц... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T10:07

2021-04-26T10:07

2021-04-26T10:07

кпрф

госдума рф

единая россия

александр хинштейн

сергей собянин

юрий лужков

москва

политика

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Группа из более чем 30 депутатов Госдумы, в том числе главы фракций ЕР, КПРФ и СР, направили ходатайство мэру Москвы Сергею Собянину о присвоении одной из улиц или площадей в Москве имени бывшего мэра столицы Юрия Лужкова, сообщил в понедельник глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн."Группа депутатов Госдумы (более 30 человек) направила ходатайство Сергею Собянину о присвоении одной из улиц или площадей в Москве имени Юрия Лужкова. Документ подписали главы 3 думских фракций - (ЕР, КПРФ, СР), 4 вице-спикера, а также другие не менее уважаемые коллеги, в том числе многие депутаты от Москвы и ряд председателей комитетов, включая меня", - уточнил Хинштейн в своем Telegram-канале в понедельник, приложив фото обращения.Он добавил, что " при всей неоднозначности фигуры Лужкова - для Москвы и москвичей он сделал очень много, особенно в "лихие 90-е", и уж точно заслужил, чтобы его имя появилось на карте родного города"."Тем более - в сентябре Юрию Михайловичу исполнилось бы 85 лет. Само собой, это решение не должно создать никаких проблем москвичам, поэтому речь следует вести о каком-то безымянном месте, где нет домов и учреждений. И конечно, необходимо заручиться поддержкой самих жителей этого района", - отметил глава комитета.

https://realty.ria.ru/20201208/luzhkov-1588161516.html

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кпрф, госдума рф, единая россия, александр хинштейн, сергей собянин, юрий лужков, москва, политика