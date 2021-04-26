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Депутаты попросили присвоить одной из улиц Москвы имя Лужкова
Депутаты попросили присвоить одной из улиц Москвы имя Лужкова
Группа из более чем 30 депутатов Госдумы, в том числе главы фракций ЕР, КПРФ и СР, направили ходатайство мэру Москвы Сергею Собянину о присвоении одной из улиц... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T10:07
2021-04-26T10:07
кпрф
госдума рф
единая россия
александр хинштейн
сергей собянин
юрий лужков
москва
политика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Группа из более чем 30 депутатов Госдумы, в том числе главы фракций ЕР, КПРФ и СР, направили ходатайство мэру Москвы Сергею Собянину о присвоении одной из улиц или площадей в Москве имени бывшего мэра столицы Юрия Лужкова, сообщил в понедельник глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн."Группа депутатов Госдумы (более 30 человек) направила ходатайство Сергею Собянину о присвоении одной из улиц или площадей в Москве имени Юрия Лужкова. Документ подписали главы 3 думских фракций - (ЕР, КПРФ, СР), 4 вице-спикера, а также другие не менее уважаемые коллеги, в том числе многие депутаты от Москвы и ряд председателей комитетов, включая меня", - уточнил Хинштейн в своем Telegram-канале в понедельник, приложив фото обращения.Он добавил, что " при всей неоднозначности фигуры Лужкова - для Москвы и москвичей он сделал очень много, особенно в "лихие 90-е", и уж точно заслужил, чтобы его имя появилось на карте родного города"."Тем более - в сентябре Юрию Михайловичу исполнилось бы 85 лет. Само собой, это решение не должно создать никаких проблем москвичам, поэтому речь следует вести о каком-то безымянном месте, где нет домов и учреждений. И конечно, необходимо заручиться поддержкой самих жителей этого района", - отметил глава комитета.
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кпрф, госдума рф, единая россия, александр хинштейн, сергей собянин, юрий лужков, москва, политика

Депутаты попросили присвоить одной из улиц Москвы имя Лужкова

10:07 26.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Юрий Лужков
Мэр Москвы Юрий Лужков - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Игорь Михалев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Группа из более чем 30 депутатов Госдумы, в том числе главы фракций ЕР, КПРФ и СР, направили ходатайство мэру Москвы Сергею Собянину о присвоении одной из улиц или площадей в Москве имени бывшего мэра столицы Юрия Лужкова, сообщил в понедельник глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.
"Группа депутатов Госдумы (более 30 человек) направила ходатайство Сергею Собянину о присвоении одной из улиц или площадей в Москве имени Юрия Лужкова. Документ подписали главы 3 думских фракций - (ЕР, КПРФ, СР), 4 вице-спикера, а также другие не менее уважаемые коллеги, в том числе многие депутаты от Москвы и ряд председателей комитетов, включая меня", - уточнил Хинштейн в своем Telegram-канале в понедельник, приложив фото обращения.
Он добавил, что " при всей неоднозначности фигуры Лужкова - для Москвы и москвичей он сделал очень много, особенно в "лихие 90-е", и уж точно заслужил, чтобы его имя появилось на карте родного города".
"Тем более - в сентябре Юрию Михайловичу исполнилось бы 85 лет. Само собой, это решение не должно создать никаких проблем москвичам, поэтому речь следует вести о каком-то безымянном месте, где нет домов и учреждений. И конечно, необходимо заручиться поддержкой самих жителей этого района", - отметил глава комитета.
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КПРФГосдума РФЕдиная РоссияАлександр ХинштейнСергей СобянинЮрий ЛужковМоскваПолитика
 
 
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