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Президент Литвы увидел в БелАЭС угрозу для безопасности всех граждан ЕС
Президент Литвы увидел в БелАЭС угрозу для безопасности всех граждан ЕС
Президент Литвы Гитанас Науседа в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС заявил, что Белорусская АЭС представляет угрозу безопасности всех граждан ЕС. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:03
2021-04-26T11:03
гитанас науседа
мчс белоруссии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
гродненская область
белоруссия
литва
атомстройэкспорт
в мире
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ВИЛЬНЮС, 26 апр — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС заявил, что Белорусская АЭС представляет угрозу безопасности всех граждан ЕС."Сегодня я отдаю дань уважения жертвам чернобыльской трагедии, в том числе литовцам, которые погибли 35 лет назад", - написал президент в Facebook.Науседа утверждает, что БелАЭС "запускается без соблюдения требований международных конвенций и стресс-тестов". "Это угроза безопасности всех граждан ЕС ", - считает он.Президент Литвы сообщил, что БелАЭС будет обсуждаться на следующем заседании Совета Европы.Белоруссия на добровольной основе провела в 2016-2018 годах стресс-тесты БелАЭС по методологии ЕС. По результатам стресс-тестов национальным регулятором – Госатомнадзором – был подготовлен Национальный план действий, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. В департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзоре) сообщили, что эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) работали на площадке БелАЭС 9-10 февраля в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции, эксперты подготовят проект предварительного отчета, как ожидается, в марте.В начале ноября в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году.Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет угрозу для национальной безопасности республикиБелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности.Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади), на Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
https://ria.ru/20210309/belaes-1600445090.html
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гитанас науседа, мчс белоруссии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", гродненская область, белоруссия, литва, атомстройэкспорт, в мире

Президент Литвы увидел в БелАЭС угрозу для безопасности всех граждан ЕС

11:03 26.04.2021
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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ВИЛЬНЮС, 26 апр — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС заявил, что Белорусская АЭС представляет угрозу безопасности всех граждан ЕС.
"Сегодня я отдаю дань уважения жертвам чернобыльской трагедии, в том числе литовцам, которые погибли 35 лет назад", - написал президент в Facebook.
Науседа утверждает, что БелАЭС "запускается без соблюдения требований международных конвенций и стресс-тестов". "Это угроза безопасности всех граждан ЕС ", - считает он.
Президент Литвы сообщил, что БелАЭС будет обсуждаться на следующем заседании Совета Европы.
Генеральный секретарь ШОС Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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Мезенцев: МАГАТЭ подчеркнуло безопасность БелАЭС
Белоруссия на добровольной основе провела в 2016-2018 годах стресс-тесты БелАЭС по методологии ЕС. По результатам стресс-тестов национальным регулятором – Госатомнадзором – был подготовлен Национальный план действий, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. В департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзоре) сообщили, что эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) работали на площадке БелАЭС 9-10 февраля в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции, эксперты подготовят проект предварительного отчета, как ожидается, в марте.
В начале ноября в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет угрозу для национальной безопасности республики
БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади), на Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
 
Гитанас НауседаМЧС БелоруссииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Гродненская областьБелоруссияЛитваАтомстройэкспортВ мире
 
 
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