Президент Литвы увидел в БелАЭС угрозу для безопасности всех граждан ЕС
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Литвы Гитанас Науседа
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
ВИЛЬНЮС, 26 апр — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС заявил, что Белорусская АЭС представляет угрозу безопасности всех граждан ЕС.
"Сегодня я отдаю дань уважения жертвам чернобыльской трагедии, в том числе литовцам, которые погибли 35 лет назад", - написал президент в Facebook.
Науседа утверждает, что БелАЭС "запускается без соблюдения требований международных конвенций и стресс-тестов". "Это угроза безопасности всех граждан ЕС ", - считает он.
Президент Литвы сообщил, что БелАЭС будет обсуждаться на следующем заседании Совета Европы.
Белоруссия на добровольной основе провела в 2016-2018 годах стресс-тесты БелАЭС по методологии ЕС. По результатам стресс-тестов национальным регулятором – Госатомнадзором – был подготовлен Национальный план действий, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. В департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзоре) сообщили, что эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) работали на площадке БелАЭС 9-10 февраля в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции, эксперты подготовят проект предварительного отчета, как ожидается, в марте.
В начале ноября в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году.
11 февраля, 19:40Европарламент выступил против запуска БелАЭС
Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет угрозу для национальной безопасности республики
БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади), на Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.