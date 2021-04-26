https://ria.ru/20210426/litva-1729934726.html

Президент Литвы увидел в БелАЭС угрозу для безопасности всех граждан ЕС

Президент Литвы увидел в БелАЭС угрозу для безопасности всех граждан ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС заявил, что Белорусская АЭС представляет угрозу безопасности всех граждан ЕС. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T11:03

2021-04-26T11:03

2021-04-26T11:03

гитанас науседа

мчс белоруссии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

гродненская область

белоруссия

литва

атомстройэкспорт

в мире

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ВИЛЬНЮС, 26 апр — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС заявил, что Белорусская АЭС представляет угрозу безопасности всех граждан ЕС."Сегодня я отдаю дань уважения жертвам чернобыльской трагедии, в том числе литовцам, которые погибли 35 лет назад", - написал президент в Facebook.Науседа утверждает, что БелАЭС "запускается без соблюдения требований международных конвенций и стресс-тестов". "Это угроза безопасности всех граждан ЕС ", - считает он.Президент Литвы сообщил, что БелАЭС будет обсуждаться на следующем заседании Совета Европы.Белоруссия на добровольной основе провела в 2016-2018 годах стресс-тесты БелАЭС по методологии ЕС. По результатам стресс-тестов национальным регулятором – Госатомнадзором – был подготовлен Национальный план действий, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. В департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзоре) сообщили, что эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) работали на площадке БелАЭС 9-10 февраля в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции, эксперты подготовят проект предварительного отчета, как ожидается, в марте.В начале ноября в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году.Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет угрозу для национальной безопасности республикиБелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности.Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади), на Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

https://ria.ru/20210309/belaes-1600445090.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210211/belaes-1597109451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гитанас науседа, мчс белоруссии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", гродненская область, белоруссия, литва, атомстройэкспорт, в мире