https://ria.ru/20210426/lindt-1729969365.html

ФАС проверила производителя шоколада Lindt

ФАС проверила производителя шоколада Lindt

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла нарушений у производителя шоколада Lindt из-за различий в качестве продукции, реализуемой в России и Западной... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T13:07

2021-04-26T13:07

2021-04-26T14:23

россия

западная европа

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

швейцария

экономика

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла нарушений у производителя шоколада Lindt из-за различий в качестве продукции, реализуемой в России и Западной Европе; санкций в отношении компании не будет, сообщил журналистам глава ФАС Максим Шаскольский."Нарушений мы не нашли... Дело завершается, нарушений там нет. Санкций не будет. Большая работа проведена как самим производителем по доказыванию, объяснению, так и нашими специалистами, которые все это изучили и очень взвешенно и объективно подошли к этому случаю", - сказал ШаскольскийПо его словам, отличия в составе шоколада могут существовать, однако они не связаны с российским рынком. "Дело в том, что натуральное сырье, которое используется при изготовлении этой продукции, отличается по качеству от сезона к сезону, от поставщика. Что для России, что для Германии или Швейцарии этот продукт получается разным, но не по качеству, а по определенным характеристикам, составу", - сказал глава ФАС."То есть, в зависимости от урожая, жирные кислоты, которые входят в состав какао-бобов, они отличаются. Поэтому и получается: если откусить кусочек где-то в одной стране, потом приехать и попробовать в другой, может показаться, что он немного другой. Но это никак не связано с тем, что производитель как-то адаптирует или что-то делает с продукцией, которая поставляется к нам. Такого нет. То есть она просто может отличаться в силу натуральных свойств и характеристик составляющих", - пояснил Шаскольский.

https://ria.ru/20200825/shokolad-1576288008.html

https://ria.ru/20210419/google-1728985813.html

россия

западная европа

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, западная европа, федеральная антимонопольная служба (фас россии), швейцария, экономика