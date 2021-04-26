https://ria.ru/20210426/lekarstva-1730017876.html

Путин поручил проверить обеспечение россиян лекарствами

Путин поручил проверить обеспечение россиян лекарствами

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля доложить об итогах проверки обеспечения лекарствами отдельных категорий граждан. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T16:41

2021-04-26T16:41

2021-04-26T16:41

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля доложить об итогах проверки обеспечения лекарствами отдельных категорий граждан.Ранее президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 8 апреля. Документ опубликован на сайте Кремля.Так, правительству и региональным властям поручено завершить формирование федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медизделиями и продуктами лечебного питания за счет бюджета. Как указано в перечне поручений, необходимо внести в этот регистр все предусмотренные законом сведения.Кроме того, Путин поручил "на основе анализа этих сведений провести комплексную оценку состояния лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан". Доклад об этом должен быть сделан до 1 июля, а затем будет осуществляться один раз в квартал.

https://ria.ru/20210426/murashko-1729940952.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, владимир путин, общество