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Путин поручил проверить обеспечение россиян лекарствами
Путин поручил проверить обеспечение россиян лекарствами
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля доложить об итогах проверки обеспечения лекарствами отдельных категорий граждан. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T16:41
2021-04-26T16:41
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля доложить об итогах проверки обеспечения лекарствами отдельных категорий граждан.Ранее президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 8 апреля. Документ опубликован на сайте Кремля.Так, правительству и региональным властям поручено завершить формирование федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медизделиями и продуктами лечебного питания за счет бюджета. Как указано в перечне поручений, необходимо внести в этот регистр все предусмотренные законом сведения.Кроме того, Путин поручил "на основе анализа этих сведений провести комплексную оценку состояния лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан". Доклад об этом должен быть сделан до 1 июля, а затем будет осуществляться один раз в квартал.
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здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин поручил проверить обеспечение россиян лекарствами

16:41 26.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля доложить об итогах проверки обеспечения лекарствами отдельных категорий граждан.
Ранее президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 8 апреля. Документ опубликован на сайте Кремля.
Так, правительству и региональным властям поручено завершить формирование федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медизделиями и продуктами лечебного питания за счет бюджета. Как указано в перечне поручений, необходимо внести в этот регистр все предусмотренные законом сведения.
Кроме того, Путин поручил "на основе анализа этих сведений провести комплексную оценку состояния лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан". Доклад об этом должен быть сделан до 1 июля, а затем будет осуществляться один раз в квартал.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 11:23
Больные с СМА начали получать лекарства, заявил Мурашко
 
Здоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
 
 
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