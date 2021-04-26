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Ликвидатор аварии на ЧАЭС рассказал, как лечился от последствий облучения
Ликвидатор аварии на ЧАЭС рассказал, как лечился от последствий облучения
Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), киевлянин Александр рассказал РИА Новости, что пережить последствия... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T10:43
2021-04-26T10:43
чернобыльская аэс
украина
происшествия
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КИЕВ, 26 апр – РИА Новости. Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), киевлянин Александр рассказал РИА Новости, что пережить последствия радиоактивного облучения ему помогли строгая голодовка и медпрепарат, разработанный якобы для советских космонавтов.Тридцать пять лет назад на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая в мире ядерная катастрофа. При взрыве атомного реактора четвертого энергоблока в атмосферу было выброшено около 190 тонн радиоактивных веществ. Они продолжали выделяться в окружающую среду из-за пожара, длившегося почти две недели. К работам по ликвидации последствий аварии с 1986 по 1992 годы были привлечены более 600 тысяч человек. Из зоны бедствия были эвакуированы около 400 тысяч человек."Я ушел (из госпиталя – ред.), но умирать не захотел, начал искать способы выздороветь. Меня знахарь из Полтавы посадил на строгую голодовку, и через какое-то время мне стало легче. Дальше я достаточно долго сидел на таблетках, препарат назывался "Белосорб", говорили, что его для космонавтов делали, и он помогал чернобыльцам. Такие были черные мягкие таблетки. Силы ко мне вернулись", - рассказал Александр.По его словам, врачи госпиталя, в котором он до этого лечился, не могли ничего сделать и отправили его умирать домой. Ликвидатор отметил, что на момент пребывания в зоне отчуждения власти не давали никакой информации о воздействии радиации на организм, а также как бороться с его последствиями. Поэтому ликвидаторы пытались справиться с последствиями облучения с помощью нетрадиционных методов. "Бабушки передавали нам туда чайные и рисовые грибы, которые должны были нас спасать от радиации. Кто-то пытался лечиться водкой, но алкоголь только усугубляет ситуацию", - рассказал он.Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади), на Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.Наиболее интенсивному загрязнению во время катастрофы подверглась 30-километровая зона вокруг взорвавшегося атомного реактора. Сейчас она называется Чернобыльская зона отчуждения, там действует пропускной режим. Наиболее загрязненными по-прежнему считаются леса и болота, которые входят в эту зону.
https://ria.ru/20210426/chernobyl-1729922875.html
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чернобыльская аэс, украина, происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС рассказал, как лечился от последствий облучения

10:43 26.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДезактивация территории Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля 1986
Дезактивация территории Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля 1986 - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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КИЕВ, 26 апр – РИА Новости. Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), киевлянин Александр рассказал РИА Новости, что пережить последствия радиоактивного облучения ему помогли строгая голодовка и медпрепарат, разработанный якобы для советских космонавтов.
Тридцать пять лет назад на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая в мире ядерная катастрофа. При взрыве атомного реактора четвертого энергоблока в атмосферу было выброшено около 190 тонн радиоактивных веществ. Они продолжали выделяться в окружающую среду из-за пожара, длившегося почти две недели. К работам по ликвидации последствий аварии с 1986 по 1992 годы были привлечены более 600 тысяч человек. Из зоны бедствия были эвакуированы около 400 тысяч человек.
"Я ушел (из госпиталя – ред.), но умирать не захотел, начал искать способы выздороветь. Меня знахарь из Полтавы посадил на строгую голодовку, и через какое-то время мне стало легче. Дальше я достаточно долго сидел на таблетках, препарат назывался "Белосорб", говорили, что его для космонавтов делали, и он помогал чернобыльцам. Такие были черные мягкие таблетки. Силы ко мне вернулись", - рассказал Александр.
Чернобыльская катастрофа: 35 лет с момента аварии - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 09:57
Чернобыльская катастрофа: 35 лет с момента аварии Со дня страшной трагедии на Чернобыльской атомной электростанции прошло 35 лет. 26 апреля 1986 года в реакторе №4 прогремел взрыв. Несколько сотен работников и пожарных пытались потушить пожар, горевший 10 дней. Мир окутало облако радиации. Истинные причины трагических событий на станции до сих пор окончательно не определены.
По его словам, врачи госпиталя, в котором он до этого лечился, не могли ничего сделать и отправили его умирать домой. Ликвидатор отметил, что на момент пребывания в зоне отчуждения власти не давали никакой информации о воздействии радиации на организм, а также как бороться с его последствиями. Поэтому ликвидаторы пытались справиться с последствиями облучения с помощью нетрадиционных методов. "Бабушки передавали нам туда чайные и рисовые грибы, которые должны были нас спасать от радиации. Кто-то пытался лечиться водкой, но алкоголь только усугубляет ситуацию", - рассказал он.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади), на Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
Наиболее интенсивному загрязнению во время катастрофы подверглась 30-километровая зона вокруг взорвавшегося атомного реактора. Сейчас она называется Чернобыльская зона отчуждения, там действует пропускной режим. Наиболее загрязненными по-прежнему считаются леса и болота, которые входят в эту зону.
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 01:33
В России оценили радиационные последствия аварии на ЧАЭС
 
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