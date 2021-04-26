Лавров оценил предложение Земана изучить все версии взрыва во Врбетице
14:53 26.04.2021 (обновлено: 15:15 26.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Тегеране
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал здравым заявление президента Чехии Милоша Земана о необходимости изучить все версии взрывов во Врбетице.
"Президент Земан предложил всего-навсего продолжать изучать все версии того, что произошло 7 лет назад на складе вооружений. Более ничего. И то, что на это абсолютно здравое заявление последовала реакция, в том числе, по-моему, от руководства парламента, которое обвинило президента Земана, что он мешает расследованию, говорит только об одном - что кто-то, в том числе те, которые такие заявления делают, уже для себя все решил и установил, что никаких других версий, кроме вины России, не существует. Хотя одновременно руководство прокураторы Чехии говорит, что расследование продолжается", - сказал Лавров на пресс-конференции.
В воскресенье с чрезвычайным телеобращением к согражданам выступил президент Чехии Милош Земан, который впервые после обнародования руководителями правительства 17 апреля ситуации со взрывами в Врбетице в 2014 году высказал свое отношение к ней. В частности, Земан заявил, что в докладе контрразведки нет доказательств или свидетельств о том, были ли на территории складов агенты иностранных спецслужб. Расследование инцидента, по словам Земана, продолжается, полиция и генпрокуратура работают с двумя версиями происшедшего - непрофессиональные действия сотрудников склада и деятельность агентов иностранных спецслужб. Обе версии, по словам Земана, должны быть тщательно проверены.
Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.