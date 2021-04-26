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Лавров оценил предложение Земана изучить все версии взрыва во Врбетице
Лавров оценил предложение Земана изучить все версии взрыва во Врбетице
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал здравым заявление президента Чехии Милоша Земана о необходимости изучить все версии взрывов во Врбетице. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T14:53
2021-04-26T15:15
россия
сергей лавров
чехия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал здравым заявление президента Чехии Милоша Земана о необходимости изучить все версии взрывов во Врбетице."Президент Земан предложил всего-навсего продолжать изучать все версии того, что произошло 7 лет назад на складе вооружений. Более ничего. И то, что на это абсолютно здравое заявление последовала реакция, в том числе, по-моему, от руководства парламента, которое обвинило президента Земана, что он мешает расследованию, говорит только об одном - что кто-то, в том числе те, которые такие заявления делают, уже для себя все решил и установил, что никаких других версий, кроме вины России, не существует. Хотя одновременно руководство прокураторы Чехии говорит, что расследование продолжается", - сказал Лавров на пресс-конференции.В воскресенье с чрезвычайным телеобращением к согражданам выступил президент Чехии Милош Земан, который впервые после обнародования руководителями правительства 17 апреля ситуации со взрывами в Врбетице в 2014 году высказал свое отношение к ней. В частности, Земан заявил, что в докладе контрразведки нет доказательств или свидетельств о том, были ли на территории складов агенты иностранных спецслужб. Расследование инцидента, по словам Земана, продолжается, полиция и генпрокуратура работают с двумя версиями происшедшего - непрофессиональные действия сотрудников склада и деятельность агентов иностранных спецслужб. Обе версии, по словам Земана, должны быть тщательно проверены.Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.
https://radiosputnik.ria.ru/20210426/zeman-1729935730.html
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россия, сергей лавров, чехия

Лавров оценил предложение Земана изучить все версии взрыва во Врбетице

14:53 26.04.2021 (обновлено: 15:15 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Тегеране
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал здравым заявление президента Чехии Милоша Земана о необходимости изучить все версии взрывов во Врбетице.
"Президент Земан предложил всего-навсего продолжать изучать все версии того, что произошло 7 лет назад на складе вооружений. Более ничего. И то, что на это абсолютно здравое заявление последовала реакция, в том числе, по-моему, от руководства парламента, которое обвинило президента Земана, что он мешает расследованию, говорит только об одном - что кто-то, в том числе те, которые такие заявления делают, уже для себя все решил и установил, что никаких других версий, кроме вины России, не существует. Хотя одновременно руководство прокураторы Чехии говорит, что расследование продолжается", - сказал Лавров на пресс-конференции.
В воскресенье с чрезвычайным телеобращением к согражданам выступил президент Чехии Милош Земан, который впервые после обнародования руководителями правительства 17 апреля ситуации со взрывами в Врбетице в 2014 году высказал свое отношение к ней. В частности, Земан заявил, что в докладе контрразведки нет доказательств или свидетельств о том, были ли на территории складов агенты иностранных спецслужб. Расследование инцидента, по словам Земана, продолжается, полиция и генпрокуратура работают с двумя версиями происшедшего - непрофессиональные действия сотрудников склада и деятельность агентов иностранных спецслужб. Обе версии, по словам Земана, должны быть тщательно проверены.
Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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