https://ria.ru/20210426/krym-1730045234.html

В Турции предложили признать Крым российским

В Турции предложили признать Крым российским

Турецкая партия Vatan ("Родина") на митинге перед посольством США в Анкаре предложила несколько шагов в ответ на признание президентом США Джо Байденом геноцида РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T18:42

2021-04-26T18:42

2021-04-26T19:42

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АНКАРА, 26 апр — РИА Новости. Турецкая партия Vatan ("Родина") на митинге перед посольством США в Анкаре предложила несколько шагов в ответ на признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Байден официально признал массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи, геноцидом. Как заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, заявление американского лидера основано на популизме, Турция отвергает его."Мы обращаемся к правительству. На атаку Байдена нельзя ответить словами. Принятие мер является обязательным. Базы Инджирлик и Кюреджик должны быть немедленно взяты под полный контроль турецких ВС, а американские войска должны быть отправлены в свою страну в течение 15 дней. Для признания Крыма и Абхазии, а также (самопровозглашенной) Турецкой Республики Северного Кипра должны быть начаты дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном", — говорится в обращении, зачитанном генсеком партии Озгюром Бурсалы.Отмечается, что признание Байденом геноцидом событий 1915 года неправомочно в отсутствие решения международного суда. Также в тексте указывается, что, в соответствии с принятым в 2015-м вердиктом Европейского суда по правам человека, председатель партии Vatan Догу Перинчек, осужденный ранее в Швейцарии за расовую дискриминацию, имел право отрицать, что массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году были геноцидом. Перинчек тогда заявлял, что "геноцид армян — огромная международная ложь".Партия Vatan параллельно провела митинг перед генконсульством США в Стамбуле и намерена организовывать такие акции в течение недели в разных городах Турции, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединения.В конце XIX — начале XX века Османская империя не раз проводила гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более полутора миллионов представителей этого народа. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995-м приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении".Турция отвергает обвинения в геноциде и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турецкие власти также призывают к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.

https://ria.ru/20210422/krym-1729390071.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/turtsiya-1730039141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, турция, республика крым, сша, армения, украина, в мире