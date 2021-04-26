Аксенов сообщил о больших запасах пресной воды под дном Азовского моря
16:08 26.04.2021 (обновлено: 21:34 26.04.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Запасы пресной воды под дном Азовского моря большие, но результаты исследований ее качества станут известны в июне, сказал глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что бурение первых скважин по разведыванию дополнительных запасов воды на этой территории планируют начать в апреле, проектные работы уже провели. Как говорили ученые, под Азовским морем могут находиться зоны прарусел рек Дон и Кубань и значительные объемы пресной воды.
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По словам Аксенова, работы продолжаются, а в июне появится понимание перспектив по этим запасам.
Ранее Украина покрывала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за скудных осадков. В некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники.
Как отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин, острый дефицит воды в Крыму и Севастополе уже ликвидировали. Весной запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Они будут давать городу от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день, что покроет потребности не менее 25 тысяч жителей, после ввода всего объекта — до 100 тысяч человек.