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Аксенов сообщил о больших запасах пресной воды под дном Азовского моря
Аксенов сообщил о больших запасах пресной воды под дном Азовского моря
Запасы пресной воды под дном Азовского моря большие, но результаты исследований ее качества станут известны в июне, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T16:08
2021-04-26T21:34
россия
дон
жкх
азовское море
сергей аксенов (политик)
марат хуснуллин
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Запасы пресной воды под дном Азовского моря большие, но результаты исследований ее качества станут известны в июне, сказал глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что бурение первых скважин по разведыванию дополнительных запасов воды на этой территории планируют начать в апреле, проектные работы уже провели. Как говорили ученые, под Азовским морем могут находиться зоны прарусел рек Дон и Кубань и значительные объемы пресной воды.По словам Аксенова, работы продолжаются, а в июне появится понимание перспектив по этим запасам.Ранее Украина покрывала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за скудных осадков. В некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники.Как отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин, острый дефицит воды в Крыму и Севастополе уже ликвидировали. Весной запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Они будут давать городу от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день, что покроет потребности не менее 25 тысяч жителей, после ввода всего объекта — до 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20210424/voda-1729727044.html
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россия, дон, жкх, азовское море, сергей аксенов (политик), марат хуснуллин, республика крым, общество

Аксенов сообщил о больших запасах пресной воды под дном Азовского моря

16:08 26.04.2021 (обновлено: 21:34 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБерег Азовского моря
Берег Азовского моря - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Запасы пресной воды под дном Азовского моря большие, но результаты исследований ее качества станут известны в июне, сказал глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что бурение первых скважин по разведыванию дополнительных запасов воды на этой территории планируют начать в апреле, проектные работы уже провели. Как говорили ученые, под Азовским морем могут находиться зоны прарусел рек Дон и Кубань и значительные объемы пресной воды.
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По словам Аксенова, работы продолжаются, а в июне появится понимание перспектив по этим запасам.
Ранее Украина покрывала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за скудных осадков. В некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники.
Как отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин, острый дефицит воды в Крыму и Севастополе уже ликвидировали. Весной запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Они будут давать городу от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день, что покроет потребности не менее 25 тысяч жителей, после ввода всего объекта — до 100 тысяч человек.
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