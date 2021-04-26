https://ria.ru/20210426/krym-1730007470.html

Аксенов сообщил о больших запасах пресной воды под дном Азовского моря

Аксенов сообщил о больших запасах пресной воды под дном Азовского моря

Запасы пресной воды под дном Азовского моря большие, но результаты исследований ее качества станут известны в июне, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T16:08

2021-04-26T16:08

2021-04-26T21:34

россия

дон

жкх

азовское море

сергей аксенов (политик)

марат хуснуллин

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Запасы пресной воды под дном Азовского моря большие, но результаты исследований ее качества станут известны в июне, сказал глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что бурение первых скважин по разведыванию дополнительных запасов воды на этой территории планируют начать в апреле, проектные работы уже провели. Как говорили ученые, под Азовским морем могут находиться зоны прарусел рек Дон и Кубань и значительные объемы пресной воды.По словам Аксенова, работы продолжаются, а в июне появится понимание перспектив по этим запасам.Ранее Украина покрывала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за скудных осадков. В некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники.Как отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин, острый дефицит воды в Крыму и Севастополе уже ликвидировали. Весной запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Они будут давать городу от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день, что покроет потребности не менее 25 тысяч жителей, после ввода всего объекта — до 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20210424/voda-1729727044.html

https://realty.ria.ru/20210423/krym-1729623110.html

россия

дон

азовское море

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дон, жкх, азовское море, сергей аксенов (политик), марат хуснуллин, республика крым, общество