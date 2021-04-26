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В Ростовской области с кладбища украли уличный туалет
В Ростовской области с кладбища украли уличный туалет
Неизвестные украли уличный туалет с кладбища в селе Новокузнецовка Зерноградского района Ростовской области, сообщает в Instagram администрация Донского... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T10:49
2021-04-26T10:49
гумвд
ростовская область
зерноградский район
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр – РИА Новости. Неизвестные украли уличный туалет с кладбища в селе Новокузнецовка Зерноградского района Ростовской области, сообщает в Instagram администрация Донского сельского поселения, в состав которого входит Новокузнецовка.По их информации, на территории кладбищ, согласно санитарным нормам, установлены туалеты для удобства людей, которые приходят приводить в порядок могилы. "Но в селе Новокузнецовка, видимо, туалет кому-то помещал, потому что его уже нет, украли", - говорится в сообщении.В администрации отметили, что все, что делается для жителей во благо, быстро портится самими жителями. "Можно сделать вывод: все, что устанавливается на территории Донского сельского поселения, рано и поздно будет сломано либо украдено", - отмечается в посте.В областном ГУМВД РИА Новости сообщили, что информация о краже уточняется.
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гумвд, ростовская область, зерноградский район, происшествия

В Ростовской области с кладбища украли уличный туалет

10:49 26.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр – РИА Новости. Неизвестные украли уличный туалет с кладбища в селе Новокузнецовка Зерноградского района Ростовской области, сообщает в Instagram администрация Донского сельского поселения, в состав которого входит Новокузнецовка.
По их информации, на территории кладбищ, согласно санитарным нормам, установлены туалеты для удобства людей, которые приходят приводить в порядок могилы. "Но в селе Новокузнецовка, видимо, туалет кому-то помещал, потому что его уже нет, украли", - говорится в сообщении.
В администрации отметили, что все, что делается для жителей во благо, быстро портится самими жителями. "Можно сделать вывод: все, что устанавливается на территории Донского сельского поселения, рано и поздно будет сломано либо украдено", - отмечается в посте.
В областном ГУМВД РИА Новости сообщили, что информация о краже уточняется.
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