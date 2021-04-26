https://ria.ru/20210426/kravchuk-1730042732.html

Кравчук потребовал от Зеленского не ехать "на поклон" в Москву

Кравчук потребовал от Зеленского не ехать "на поклон" в Москву

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что президент Украины не должен ехать в Москву для переговоров. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T18:24

2021-04-26T18:24

2021-04-26T18:31

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

леонид кравчук

украина

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что президент Украины не должен ехать в Москву для переговоров.Кравчук добавил, что нужно "прекратить войну", а потом решать вопросы "продуктивно и по закону".Ранее Зеленский предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса". В ответ российский лидер призвал коллегу вести диалог об урегулировании конфликта с руководством ДНР и ЛНР и только потом — с Кремлем. Путин подчеркнул, что готов принять президента Украины в Москве в любое время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.

https://ria.ru/20210426/voyna-1730000323.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, украина