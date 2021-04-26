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Кравчук потребовал от Зеленского не ехать "на поклон" в Москву
Кравчук потребовал от Зеленского не ехать "на поклон" в Москву
Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что президент Украины не должен ехать в Москву для переговоров. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T18:24
2021-04-26T18:31
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
леонид кравчук
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что президент Украины не должен ехать в Москву для переговоров.Кравчук добавил, что нужно "прекратить войну", а потом решать вопросы "продуктивно и по закону".Ранее Зеленский предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса". В ответ российский лидер призвал коллегу вести диалог об урегулировании конфликта с руководством ДНР и ЛНР и только потом — с Кремлем. Путин подчеркнул, что готов принять президента Украины в Москве в любое время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, украина

Кравчук потребовал от Зеленского не ехать "на поклон" в Москву

18:24 26.04.2021 (обновлено: 18:31 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что президент Украины не должен ехать в Москву для переговоров.

"Это что, на поклон ехать к Путину? Тот, кто предлагал, наверное, не очень соображает, что происходит сегодня на Донбассе, в Крыму", — сказал он в эфире телеканала "Дом".

Кравчук добавил, что нужно "прекратить войну", а потом решать вопросы "продуктивно и по закону".
Ранее Зеленский предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса". В ответ российский лидер призвал коллегу вести диалог об урегулировании конфликта с руководством ДНР и ЛНР и только потом — с Кремлем. Путин подчеркнул, что готов принять президента Украины в Москве в любое время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукУкраина
 
 
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