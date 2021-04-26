https://ria.ru/20210426/krasnodar-1730056273.html

Кубань планирует поставить в Германию 3 тысячи декалитров вина

Кубань планирует поставить в Германию 3 тысячи декалитров вина

Краснодарский край планирует поставить в Германию в текущем году около 3 тысяч декалитров вина, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T20:21

2021-04-26T20:21

2021-04-26T20:21

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

российско-германская внешнеторговая палата

краснодарский край

сша

экономика

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Краснодарский край планирует поставить в Германию в текущем году около 3 тысяч декалитров вина, сообщает пресс-служба администрации региона."Нам важны не только инвестиции в регион, но и реализация кубанской продукции в Германии. Нужно точечно работать с бизнесом, изучить немецкий рынок, как сегодня уже делаем с вином. В 2019 году 800 декалитров поставляли, а в этом году - уже 3 тысячи декалитров", – приводятся в сообщении слова губернатора Вениамина Кондратьева.Уточняется, что сотрудничество региона с немецкими предпринимателями Кондратьев обсудил с послом ФРГ в России Гезой Андреасом фон Гайром и председателем правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиасом Шеппом.По словам дипломата, для посольства Германии в РФ и правительства ФРГ в целом важно взаимодействие с российскими регионами. На Кубани работает ряд немецких компаний, прежде всего они задействованы в сфере сельского хозяйства."Краснодарский край – притягательный для инвесторов. У вас очень развит АПК, развит туристический сектор. Немецкий бизнес уже представлен в вашем регионе, компании локализуют свои производства. Мы также хотим узнать, какие есть потенциалы в других секторах экономики", – отметил фон Гайр.Губернатор добавил, что для предпринимателей, работающих в крае, оказывают 50 мер поддержки, а с текущего года впервые планируется компенсировать до 100% затрат бизнеса на строительство или реконструкцию инфраструктуры. "Это существенное подспорье для принятия решения немецким бизнесом инвестировать в край", – подчеркнул Кондратьев.По данным краевых властей,за 5 лет немецкий бизнес инвестировал в Краснодарский край 55 миллионов евро, товарооборот за 2020 год составил 200 миллионов долларов США. Но это не те показатели, которые могли бы быть в экономических отношениях, товарообороте между Краснодарским краем и Германией, уверен губернатор региона.

https://ria.ru/20190405/1552399992.html

https://ria.ru/20191211/1562253198.html

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краснодарский край

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россия, вениамин кондратьев, российско-германская внешнеторговая палата, краснодарский край, сша, экономика