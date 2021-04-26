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Краснодарский край
https://ria.ru/20210426/krasnodar-1730056273.html
Кубань планирует поставить в Германию 3 тысячи декалитров вина
Кубань планирует поставить в Германию 3 тысячи декалитров вина
Краснодарский край планирует поставить в Германию в текущем году около 3 тысяч декалитров вина, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T20:21
2021-04-26T20:21
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
российско-германская внешнеторговая палата
краснодарский край
сша
экономика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Краснодарский край планирует поставить в Германию в текущем году около 3 тысяч декалитров вина, сообщает пресс-служба администрации региона."Нам важны не только инвестиции в регион, но и реализация кубанской продукции в Германии. Нужно точечно работать с бизнесом, изучить немецкий рынок, как сегодня уже делаем с вином. В 2019 году 800 декалитров поставляли, а в этом году - уже 3 тысячи декалитров", – приводятся в сообщении слова губернатора Вениамина Кондратьева.Уточняется, что сотрудничество региона с немецкими предпринимателями Кондратьев обсудил с послом ФРГ в России Гезой Андреасом фон Гайром и председателем правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиасом Шеппом.По словам дипломата, для посольства Германии в РФ и правительства ФРГ в целом важно взаимодействие с российскими регионами. На Кубани работает ряд немецких компаний, прежде всего они задействованы в сфере сельского хозяйства."Краснодарский край – притягательный для инвесторов. У вас очень развит АПК, развит туристический сектор. Немецкий бизнес уже представлен в вашем регионе, компании локализуют свои производства. Мы также хотим узнать, какие есть потенциалы в других секторах экономики", – отметил фон Гайр.Губернатор добавил, что для предпринимателей, работающих в крае, оказывают 50 мер поддержки, а с текущего года впервые планируется компенсировать до 100% затрат бизнеса на строительство или реконструкцию инфраструктуры. "Это существенное подспорье для принятия решения немецким бизнесом инвестировать в край", – подчеркнул Кондратьев.По данным краевых властей,за 5 лет немецкий бизнес инвестировал в Краснодарский край 55 миллионов евро, товарооборот за 2020 год составил 200 миллионов долларов США. Но это не те показатели, которые могли бы быть в экономических отношениях, товарообороте между Краснодарским краем и Германией, уверен губернатор региона.
https://ria.ru/20190405/1552399992.html
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россия, вениамин кондратьев, российско-германская внешнеторговая палата, краснодарский край, сша, экономика

Кубань планирует поставить в Германию 3 тысячи декалитров вина

20:21 26.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДубовые бочки для вызревания вина марки "Мадера" на винодельческом предприятии "Массандра" в Крыму
Дубовые бочки для вызревания вина марки Мадера на винодельческом предприятии Массандра в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Краснодарский край планирует поставить в Германию в текущем году около 3 тысяч декалитров вина, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Нам важны не только инвестиции в регион, но и реализация кубанской продукции в Германии. Нужно точечно работать с бизнесом, изучить немецкий рынок, как сегодня уже делаем с вином. В 2019 году 800 декалитров поставляли, а в этом году - уже 3 тысячи декалитров", – приводятся в сообщении слова губернатора Вениамина Кондратьева.
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Уточняется, что сотрудничество региона с немецкими предпринимателями Кондратьев обсудил с послом ФРГ в России Гезой Андреасом фон Гайром и председателем правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиасом Шеппом.
По словам дипломата, для посольства Германии в РФ и правительства ФРГ в целом важно взаимодействие с российскими регионами. На Кубани работает ряд немецких компаний, прежде всего они задействованы в сфере сельского хозяйства.
"Краснодарский край – притягательный для инвесторов. У вас очень развит АПК, развит туристический сектор. Немецкий бизнес уже представлен в вашем регионе, компании локализуют свои производства. Мы также хотим узнать, какие есть потенциалы в других секторах экономики", – отметил фон Гайр.
Губернатор добавил, что для предпринимателей, работающих в крае, оказывают 50 мер поддержки, а с текущего года впервые планируется компенсировать до 100% затрат бизнеса на строительство или реконструкцию инфраструктуры. "Это существенное подспорье для принятия решения немецким бизнесом инвестировать в край", – подчеркнул Кондратьев.
По данным краевых властей,
за 5 лет немецкий бизнес инвестировал в Краснодарский край 55 миллионов евро, товарооборот за 2020 год составил 200 миллионов долларов США. Но это не те показатели, которые могли бы быть в экономических отношениях, товарообороте между Краснодарским краем и Германией, уверен губернатор региона.
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Краснодарский крайРоссияВениамин КондратьевРоссийско-Германская Внешнеторговая палатаКраснодарский крайСШАЭкономика
 
 
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