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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210426/koronavirus-1729937751.html
В России за сутки выписали 6631 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 6631 человека после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 6 631 человек после COVID-19, за все время - 4 394 639, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:14
2021-04-26T11:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 6 631 человек после COVID-19, за все время - 4 394 639, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 631 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 394 639", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписано 1 125 человек, Санкт-Петербурге - 834, Подмосковье - 330.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки выписали 6631 человека после COVID-19

11:14 26.04.2021
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник ковид-госпиталя
Медицинский работник ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 6 631 человек после COVID-19, за все время - 4 394 639, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 631 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 394 639", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве выписано 1 125 человек, Санкт-Петербурге - 834, Подмосковье - 330.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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