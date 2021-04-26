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В России за сутки выписали 6631 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 6631 человека после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 6 631 человек после COVID-19, за все время - 4 394 639, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:14
2021-04-26T11:14
2021-04-26T11:14
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общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 6 631 человек после COVID-19, за все время - 4 394 639, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 631 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 394 639", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписано 1 125 человек, Санкт-Петербурге - 834, Подмосковье - 330.
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