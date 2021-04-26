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В Москве выявили 2687 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2687 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве - 2687, Санкт-Петербурге - 706, Подмосковье - 609, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:13
2021-04-26T11:13
2021-04-26T11:13
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магаданская область
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве - 2687, Санкт-Петербурге - 706, Подмосковье - 609, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва 2687, Санкт-Петербург 706, Московская область 609", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Республике Алтай - три, Магаданской области и Туве - по два.
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