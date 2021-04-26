https://ria.ru/20210426/koronavirus-1729936721.html

В России выявили 8803 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 8803 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зарегистрировали 8803 случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T11:11

2021-04-26T11:11

2021-04-26T11:54

воз

университет джонса хопкинса

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 8803 случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне сообщалось о 8780 заболевших. Темп прироста составил 0,18%. У 1190 заразившихся (13,5%) нет симптомов. Умерли 356 человек, выписались после лечения — 6631.Наибольшее число пациентов выявили в Москве (2687), Санкт-Петербурге (706) и Подмосковье (609). Меньше всего — в Республике Алтай (три), Магаданской области и Туве — по два.В Еврейской автономной области, а также Чукотском и Ненецком автономных округах нет новых инфицированных.Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 4 771 372 человек. За все время скончались 108 588 заболевших, а вылечились — 4 394 639.С начала пандемии, по данным ВОЗ, в мире насчитывается более 146 миллионов случаев COVID-19. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их число достигло 147 миллионов. Не смогли спасти более трех миллионов пациентов.Наиболее подверженными инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия занимает пятую строчку списка, за ней идут Турция, Великобритания, Италия, Испания и Германия.

https://ria.ru/20210426/koronavirus-1729940835.html

москва

московская область (подмосковье)

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, университет джонса хопкинса, москва, московская область (подмосковье), сша, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество