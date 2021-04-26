https://ria.ru/20210426/kitay-1729933163.html
В МИД Китая оценили перспективы отношений с Россией
В МИД Китая оценили перспективы отношений с Россией
Китай и Россия продолжат проявлять взаимопонимание и оказывать друг другу поддержку в вопросах, касающихся защиты государственного суверенитета, безопасности и... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T10:53
2021-04-26T10:53
2021-04-26T10:53
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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Китай и Россия продолжат проявлять взаимопонимание и оказывать друг другу поддержку в вопросах, касающихся защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя новые санкции Запада в отношении РФ."Китай и Россию связывают отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, в вопросах защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития обе стороны продолжат проявлять взаимопонимание и поддерживать друг друга", - заявил дипломат.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ранее Россия заявила о ряде ответных мер на американские санкции, включая высылку дипломатов, запрет на въезд ряду чиновников США и предложение послу Джону Салливану поехать в Вашингтон на консультации.
https://ria.ru/20210424/vooruzheniya-1729741317.html
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россия, джон салливан, мид кнр, вашингтон (город), сша, в мире