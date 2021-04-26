https://ria.ru/20210426/kipr-1729991361.html
Кипр начнет принимать привитых "Спутником V" без теста на коронавирус
Кипр начнет принимать привитых "Спутником V" без теста на коронавирус
C 10 мая Кипр без ограничений откроется для всех туристов, привившихся от коронавируса, сообщил министр туризма Саввас Пердиос агентству CNA. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T14:42
2021-04-26T14:42
2021-04-26T17:03
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
кипр
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АФИНЫ, 26 апр — РИА Новости. C 10 мая Кипр без ограничений откроется для всех туристов, привившихся от коронавируса, сообщил министр туризма Саввас Пердиос агентству CNA."Мы проинформируем наших зарубежных партнеров, что с 10 мая тем, кто был вакцинирован, из 65 стран, которые мы недавно открыли, будет проще приехать на Кипр без тестирования, они не будут помещены на карантин, даже если будет тесный контакт с зараженным коронавирусом", — сказал он.Пердиос напомнил, что среди этих стран — члены ЕС, Единого экономического пространства, включая Норвегию и Исландию, а также Швейцария, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Канада, Египет, Грузия, Израиль, Иордания, Кувейт, Ливан, Катар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и США.Снятие ограничений распространяется и на тех, кто сделал прививку российской вакциной "Спутник V". Как указал министр, тот факт, что препарат пока не лицензировало Европейское агентство лекарственных средств, не играет роли: у любой страны ЕС есть право одобрять вакцины из третьих стран и принимать привитых ими туристов.Въехать в республику можно будет и при наличии отрицательного теста на коронавирус — по словам Пердиоса, в зависимости от классификации стран на зеленую, оранжевую и красную категории.Как считает министр, все эти меры облегчат туристам планирование летнего отдыха.С понедельника власти Кипра на две недели ввели на острове жесткий карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. С 26 апреля по 9 мая включительно действует комендантский час (21:00-5:00), запрещены собрания, из дома можно выйти раз в сутки, отправив специальное уведомление, церковные службы проводят без верующих, за исключением Пасхи, приостановлена работа всего общепита и магазинов розничной торговли, кроме продуктовых.
https://ria.ru/20210425/sputnik-1729877195.html
https://ria.ru/20210407/kipr-1727244578.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, новости - туризм, кипр
АФИНЫ, 26 апр — РИА Новости
. C 10 мая Кипр без ограничений откроется для всех туристов, привившихся от коронавируса, сообщил министр туризма Саввас Пердиос агентству CNA
.
"Мы проинформируем наших зарубежных партнеров, что с 10 мая тем, кто был вакцинирован, из 65 стран, которые мы недавно открыли, будет проще приехать на Кипр без тестирования, они не будут помещены на карантин, даже если будет тесный контакт с зараженным коронавирусом", — сказал он.
Пердиос напомнил, что среди этих стран — члены ЕС, Единого экономического пространства
, включая Норвегию
и Исландию
, а также Швейцария
, Армения
, Бахрейн
, Белоруссия
, Канада
, Египет
, Грузия
, Израиль
, Иордания
, Кувейт
, Ливан
, Катар
, Россия
, Саудовская Аравия
, Сербия
, Украина
, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания
и США
.
Снятие ограничений распространяется и на тех, кто сделал прививку российской вакциной "Спутник V". Как указал министр, тот факт, что препарат пока не лицензировало Европейское агентство лекарственных средств, не играет роли: у любой страны ЕС есть право одобрять вакцины из третьих стран и принимать привитых ими туристов.
Въехать в республику можно будет и при наличии отрицательного теста на коронавирус — по словам Пердиоса, в зависимости от классификации стран на зеленую, оранжевую и красную категории.
Как считает министр, все эти меры облегчат туристам планирование летнего отдыха.
С понедельника власти Кипра на две недели ввели на острове жесткий карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. С 26 апреля по 9 мая включительно действует комендантский час (21:00-5:00), запрещены собрания, из дома можно выйти раз в сутки, отправив специальное уведомление, церковные службы проводят без верующих, за исключением Пасхи, приостановлена работа всего общепита и магазинов розничной торговли, кроме продуктовых.