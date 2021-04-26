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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210426/karantin-1729984158.html
Макрон не исключил смягчения комендантского часа во Франции
Макрон не исключил смягчения комендантского часа во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил послаблений в режиме комендатского часа, который действует во Франции с 19.00 до 06.00 из-за эпидемии... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T14:11
2021-04-26T15:32
распространение коронавируса
эммануэль макрон
поль сезанн
здоровье - общество
франция
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ПАРИЖ, 26 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил послаблений в режиме комендатского часа, который действует во Франции с 19.00 до 06.00 из-за эпидемии коронавируса.На прошлой неделе премьер-министр Франции заявил об улучшении санитарной ситуации в стране и отметил, что пик третьей волны эпидемии коронавируса, видимо, пройден. С понедельника учащиеся начальных классов вернулись в школы, которые были закрыты с начала апреля. С 3 мая будут сняты ограничения на передвижения, введенные ранее на всей территории Франции. Власти не исключают, что с середины мая, если позволит эпидемиологическая обстановка, могут быть открыты в том числе магазины и террасы ресторанов. Вместе с тем, глава французского правительства отмечал, что комендантский час продолжит действовать во Франции до нового распоряжения."Мы постараемся немного сместить его (время комендатского часа), потому что 19 часов - это очень рано", - сказал Макрон, прибывший в понедельник в школу имени Поля Сезанна в коммуне Мелен (департамент Сена и Марна). Слова французского президента цитирует агентство Франс Пресс.Макрон также рассчитает, что открытие террас в стране будет возможно в середине мая.С момента начала эпидемии число заразившихся коронавирусом во Франции более 5,4 миллиона человек, свыше 102 тысяч скончались. -0-
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эммануэль макрон, поль сезанн, здоровье - общество, франция, в мире

Макрон не исключил смягчения комендантского часа во Франции

14:11 26.04.2021 (обновлено: 15:32 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкВид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже
Вид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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ПАРИЖ, 26 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил послаблений в режиме комендатского часа, который действует во Франции с 19.00 до 06.00 из-за эпидемии коронавируса.
На прошлой неделе премьер-министр Франции заявил об улучшении санитарной ситуации в стране и отметил, что пик третьей волны эпидемии коронавируса, видимо, пройден. С понедельника учащиеся начальных классов вернулись в школы, которые были закрыты с начала апреля. С 3 мая будут сняты ограничения на передвижения, введенные ранее на всей территории Франции. Власти не исключают, что с середины мая, если позволит эпидемиологическая обстановка, могут быть открыты в том числе магазины и террасы ресторанов. Вместе с тем, глава французского правительства отмечал, что комендантский час продолжит действовать во Франции до нового распоряжения.
Медицинские работники в отделении интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом (COVID-19) больницы Мелун-Сенарт, недалеко от Парижа, Франция - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 11:04
Новый вариант коронавируса обнаружили во Франции
"Мы постараемся немного сместить его (время комендатского часа), потому что 19 часов - это очень рано", - сказал Макрон, прибывший в понедельник в школу имени Поля Сезанна в коммуне Мелен (департамент Сена и Марна). Слова французского президента цитирует агентство Франс Пресс.
Макрон также рассчитает, что открытие террас в стране будет возможно в середине мая.
С момента начала эпидемии число заразившихся коронавирусом во Франции более 5,4 миллиона человек, свыше 102 тысяч скончались. -0-
 
Распространение коронавирусаЭммануэль МакронПоль СезаннЗдоровье - ОбществоФранцияВ мире
 
 
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