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Кабмин поможет российским ученым в развитии квантовых технологий
Кабмин поможет российским ученым в развитии квантовых технологий
Правительство готово оказывать активную помощь развивающим квантовые технологии российским ученым, следующим шагом может стать создание единой цифровой... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:10
2021-04-26T13:12
россия
дмитрий чернышенко
максим паршин
российская академия наук
высшая школа экономики (вшэ)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Правительство готово оказывать активную помощь развивающим квантовые технологии российским ученым, следующим шагом может стать создание единой цифровой платформы, где команды могли бы обмениваться опытом и наработками, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с представителями "Росатома" и Минцифры РФ по реализации дорожной карты развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления"."Правительство ускоряет развитие квантовых технологий. По итогам 2020 года страна поднялась на один пункт в международной шкале Quantum Technology Readiness Levels, отражающей уровень развития технологий квантовых вычислений. Правительство готово оказывать активную помощь российским исследователям - еще одним шагом может стать создание единой цифровой платформы по квантовым технологиям для обмена команд опытом и наработками. Также мы понимаем запрос на высококвалифицированные кадры по данному направлению – готовы создать условия для их привлечения", - процитировали слова Чернышенко в аппарате вице-премьера.Он также отметил, что финансирование дорожной карты "Квантовые вычисления" в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" нацпрограммы "Цифровая экономика" до 2024 года запланировано в объеме более 23 миллиардов рублей – бюджетных и внебюджетных средств. Дорожная карта была утверждена в июле 2020 года правительственной комиссией по цифровому развитию под председательством Чернышенко.Замглавы Минцифры Максим Паршин в свою очередь указал, что Россия вошла в круг стран, которые системно развивают квантовые технологии. "Квантовые вычисления" – первая из утвержденных дорожных карт федерального проекта "Цифровые технологии". В рамках национальной программы "Цифровая экономика" на ее реализацию в 2020 году было выделено 3,7 миллиарда рублей, внебюджетное финансирование со стороны "Росатома" составило 2 миллиарда рублей", – отметил Паршин.Мероприятия дорожной карты по развитию квантовых вычислений в 2020 году были реализованы в полном объеме. На сегодняшний день созданы системы, являющиеся необходимой базой для дальнейшего масштабирования, при это работа идет одновременно в нескольких направлениях – над сверхпроводниками, нейтральными атомами, ионами и фотонами. Десять проектов по разработке квантового компьютера уже прошли международную экспертизу из 14 ведущих ученых США, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Швейцарии, Сингапура, Испании и Израиля.Кроме того, для объединения усилий по разработке квантовых компьютеров госкомпанией "Росатом" была создана "Национальная квантовая лаборатория" – консорциум, объединяющий ключевые университеты, научные центры и технологические компании. В его состав вошли НИУ "ВШЭ", НИТУ "МИСиС", МФТИ (НИУ), Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, Российский квантовый центр и Фонд "Сколково". Также в рамках исполнения мероприятий карты по подготовке кадров в МГУ, МИФИ и МФТИ были запущены профильные магистерские и аспирантские программы. Для популяризации квантовых технологий среди школьников старших классов, была организована работа со школами: в 2020 году к ней были привлечены около 500 школьников.
https://ria.ru/20151110/1317897970.html
https://ria.ru/20191108/1560703005.html
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россия, дмитрий чернышенко, максим паршин, российская академия наук, высшая школа экономики (вшэ), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, общество

Кабмин поможет российским ученым в развитии квантовых технологий

13:10 26.04.2021 (обновлено: 13:12 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с членами кабинета министров
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с членами кабинета министров - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Правительство готово оказывать активную помощь развивающим квантовые технологии российским ученым, следующим шагом может стать создание единой цифровой платформы, где команды могли бы обмениваться опытом и наработками, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с представителями "Росатома" и Минцифры РФ по реализации дорожной карты развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления".
"Правительство ускоряет развитие квантовых технологий. По итогам 2020 года страна поднялась на один пункт в международной шкале Quantum Technology Readiness Levels, отражающей уровень развития технологий квантовых вычислений. Правительство готово оказывать активную помощь российским исследователям - еще одним шагом может стать создание единой цифровой платформы по квантовым технологиям для обмена команд опытом и наработками. Также мы понимаем запрос на высококвалифицированные кадры по данному направлению – готовы создать условия для их привлечения", - процитировали слова Чернышенко в аппарате вице-премьера.
Руслан Юнусов, директор Российского Квантового Центра - РИА Новости, 1920, 10.11.2015
10 ноября 2015, 16:41Наука
Физик: квантовые технологии критически важны для безопасности РоссииРИА "Новости" поговорило с Русланом Юнусовым, генеральным директором Российского квантового центра, о том, остаются ли российская квантовая физика и российские ученые актуальными на мировом уровне, и о том, удалось ли компании и "Сколково" в частности создать экосистему для самостоятельного развития инноваций в этой области.
Он также отметил, что финансирование дорожной карты "Квантовые вычисления" в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" нацпрограммы "Цифровая экономика" до 2024 года запланировано в объеме более 23 миллиардов рублей – бюджетных и внебюджетных средств. Дорожная карта была утверждена в июле 2020 года правительственной комиссией по цифровому развитию под председательством Чернышенко.
Замглавы Минцифры Максим Паршин в свою очередь указал, что Россия вошла в круг стран, которые системно развивают квантовые технологии. "Квантовые вычисления" – первая из утвержденных дорожных карт федерального проекта "Цифровые технологии". В рамках национальной программы "Цифровая экономика" на ее реализацию в 2020 году было выделено 3,7 миллиарда рублей, внебюджетное финансирование со стороны "Росатома" составило 2 миллиарда рублей", – отметил Паршин.
Депутат Госдумы Владимир Кононов - РИА Новости, 1920, 08.11.2019
8 ноября 2019, 10:17Наука
Россия может стать лидером в развитии квантовых технологий, заявил депутат
Мероприятия дорожной карты по развитию квантовых вычислений в 2020 году были реализованы в полном объеме. На сегодняшний день созданы системы, являющиеся необходимой базой для дальнейшего масштабирования, при это работа идет одновременно в нескольких направлениях – над сверхпроводниками, нейтральными атомами, ионами и фотонами. Десять проектов по разработке квантового компьютера уже прошли международную экспертизу из 14 ведущих ученых США, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Швейцарии, Сингапура, Испании и Израиля.
Кроме того, для объединения усилий по разработке квантовых компьютеров госкомпанией "Росатом" была создана "Национальная квантовая лаборатория" – консорциум, объединяющий ключевые университеты, научные центры и технологические компании. В его состав вошли НИУ "ВШЭ", НИТУ "МИСиС", МФТИ (НИУ), Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, Российский квантовый центр и Фонд "Сколково". Также в рамках исполнения мероприятий карты по подготовке кадров в МГУ, МИФИ и МФТИ были запущены профильные магистерские и аспирантские программы. Для популяризации квантовых технологий среди школьников старших классов, была организована работа со школами: в 2020 году к ней были привлечены около 500 школьников.
Научный сотрудник лаборатории в Российском квантовом центре в технопарке Сколково - РИА Новости, 1920, 31.10.2017
31 октября 2017, 18:30Наука
Квантовые технологии. В погоне за безопасностью
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоМаксим ПаршинРоссийская академия наукВысшая школа экономики (ВШЭ)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ТехнологииОбщество
 
 
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