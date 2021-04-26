https://ria.ru/20210426/kambin-1729969831.html

Кабмин поможет российским ученым в развитии квантовых технологий

Кабмин поможет российским ученым в развитии квантовых технологий

Правительство готово оказывать активную помощь развивающим квантовые технологии российским ученым, следующим шагом может стать создание единой цифровой... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T13:10

2021-04-26T13:10

2021-04-26T13:12

россия

дмитрий чернышенко

максим паршин

российская академия наук

высшая школа экономики (вшэ)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Правительство готово оказывать активную помощь развивающим квантовые технологии российским ученым, следующим шагом может стать создание единой цифровой платформы, где команды могли бы обмениваться опытом и наработками, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с представителями "Росатома" и Минцифры РФ по реализации дорожной карты развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления"."Правительство ускоряет развитие квантовых технологий. По итогам 2020 года страна поднялась на один пункт в международной шкале Quantum Technology Readiness Levels, отражающей уровень развития технологий квантовых вычислений. Правительство готово оказывать активную помощь российским исследователям - еще одним шагом может стать создание единой цифровой платформы по квантовым технологиям для обмена команд опытом и наработками. Также мы понимаем запрос на высококвалифицированные кадры по данному направлению – готовы создать условия для их привлечения", - процитировали слова Чернышенко в аппарате вице-премьера.Он также отметил, что финансирование дорожной карты "Квантовые вычисления" в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" нацпрограммы "Цифровая экономика" до 2024 года запланировано в объеме более 23 миллиардов рублей – бюджетных и внебюджетных средств. Дорожная карта была утверждена в июле 2020 года правительственной комиссией по цифровому развитию под председательством Чернышенко.Замглавы Минцифры Максим Паршин в свою очередь указал, что Россия вошла в круг стран, которые системно развивают квантовые технологии. "Квантовые вычисления" – первая из утвержденных дорожных карт федерального проекта "Цифровые технологии". В рамках национальной программы "Цифровая экономика" на ее реализацию в 2020 году было выделено 3,7 миллиарда рублей, внебюджетное финансирование со стороны "Росатома" составило 2 миллиарда рублей", – отметил Паршин.Мероприятия дорожной карты по развитию квантовых вычислений в 2020 году были реализованы в полном объеме. На сегодняшний день созданы системы, являющиеся необходимой базой для дальнейшего масштабирования, при это работа идет одновременно в нескольких направлениях – над сверхпроводниками, нейтральными атомами, ионами и фотонами. Десять проектов по разработке квантового компьютера уже прошли международную экспертизу из 14 ведущих ученых США, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Швейцарии, Сингапура, Испании и Израиля.Кроме того, для объединения усилий по разработке квантовых компьютеров госкомпанией "Росатом" была создана "Национальная квантовая лаборатория" – консорциум, объединяющий ключевые университеты, научные центры и технологические компании. В его состав вошли НИУ "ВШЭ", НИТУ "МИСиС", МФТИ (НИУ), Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, Российский квантовый центр и Фонд "Сколково". Также в рамках исполнения мероприятий карты по подготовке кадров в МГУ, МИФИ и МФТИ были запущены профильные магистерские и аспирантские программы. Для популяризации квантовых технологий среди школьников старших классов, была организована работа со школами: в 2020 году к ней были привлечены около 500 школьников.

https://ria.ru/20151110/1317897970.html

https://ria.ru/20191108/1560703005.html

https://ria.ru/20171031/1507924314.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий чернышенко, максим паршин, российская академия наук, высшая школа экономики (вшэ), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, общество