Кабмин поможет российским ученым в развитии квантовых технологий
13:10 26.04.2021 (обновлено: 13:12 26.04.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с членами кабинета министров
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Правительство готово оказывать активную помощь развивающим квантовые технологии российским ученым, следующим шагом может стать создание единой цифровой платформы, где команды могли бы обмениваться опытом и наработками, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с представителями "Росатома" и Минцифры РФ по реализации дорожной карты развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления".
"Правительство ускоряет развитие квантовых технологий. По итогам 2020 года страна поднялась на один пункт в международной шкале Quantum Technology Readiness Levels, отражающей уровень развития технологий квантовых вычислений. Правительство готово оказывать активную помощь российским исследователям - еще одним шагом может стать создание единой цифровой платформы по квантовым технологиям для обмена команд опытом и наработками. Также мы понимаем запрос на высококвалифицированные кадры по данному направлению – готовы создать условия для их привлечения", - процитировали слова Чернышенко в аппарате вице-премьера.
10 ноября 2015, 16:41НаукаФизик: квантовые технологии критически важны для безопасности РоссииРИА "Новости" поговорило с Русланом Юнусовым, генеральным директором Российского квантового центра, о том, остаются ли российская квантовая физика и российские ученые актуальными на мировом уровне, и о том, удалось ли компании и "Сколково" в частности создать экосистему для самостоятельного развития инноваций в этой области.
Он также отметил, что финансирование дорожной карты "Квантовые вычисления" в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" нацпрограммы "Цифровая экономика" до 2024 года запланировано в объеме более 23 миллиардов рублей – бюджетных и внебюджетных средств. Дорожная карта была утверждена в июле 2020 года правительственной комиссией по цифровому развитию под председательством Чернышенко.
Замглавы Минцифры Максим Паршин в свою очередь указал, что Россия вошла в круг стран, которые системно развивают квантовые технологии. "Квантовые вычисления" – первая из утвержденных дорожных карт федерального проекта "Цифровые технологии". В рамках национальной программы "Цифровая экономика" на ее реализацию в 2020 году было выделено 3,7 миллиарда рублей, внебюджетное финансирование со стороны "Росатома" составило 2 миллиарда рублей", – отметил Паршин.
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Мероприятия дорожной карты по развитию квантовых вычислений в 2020 году были реализованы в полном объеме. На сегодняшний день созданы системы, являющиеся необходимой базой для дальнейшего масштабирования, при это работа идет одновременно в нескольких направлениях – над сверхпроводниками, нейтральными атомами, ионами и фотонами. Десять проектов по разработке квантового компьютера уже прошли международную экспертизу из 14 ведущих ученых США, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Швейцарии, Сингапура, Испании и Израиля.
Кроме того, для объединения усилий по разработке квантовых компьютеров госкомпанией "Росатом" была создана "Национальная квантовая лаборатория" – консорциум, объединяющий ключевые университеты, научные центры и технологические компании. В его состав вошли НИУ "ВШЭ", НИТУ "МИСиС", МФТИ (НИУ), Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, Российский квантовый центр и Фонд "Сколково". Также в рамках исполнения мероприятий карты по подготовке кадров в МГУ, МИФИ и МФТИ были запущены профильные магистерские и аспирантские программы. Для популяризации квантовых технологий среди школьников старших классов, была организована работа со школами: в 2020 году к ней были привлечены около 500 школьников.
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