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Гинцбург допустил увеличение интервала между прививками "Спутником V"
Гинцбург допустил увеличение интервала между прививками "Спутником V"
Директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург заявил о возможности увеличения минимального интервала между... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T14:23
2021-04-26T14:23
распространение коронавируса
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург заявил о возможности увеличения минимального интервала между введением первого и второго компонента вакцины "Спутник V" с 21 дня до 3 месяцев."В отношении вакцины "Спутник V", разработанной в нашем центре им. Н.Ф.Гамалеи, по запросу иностранных партнеров сообщаем, что считаем возможным по их просьбе на иностранных рынках увеличить минимальный интервал между введением первого и второго компонентов вакцины с ранее утвержденного 21 дня на срок до трех месяцев. Данное увеличение интервала не повлияет на силу иммунного ответа, вызываемого нашей вакциной, а в ряде случаев ее повысит и продлит", - сказал Гинцбург, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале "Спутник V".Он пояснил, что такой вывод сделан на основе опыта использования вакцин на идентичной аденовирусной платформе, а также проведения успешных кампаний по массовой вакцинации населения в России и большом количестве иностранных государств.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, коронавирусы, общество

Гинцбург допустил увеличение интервала между прививками "Спутником V"

14:23 26.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург заявил о возможности увеличения минимального интервала между введением первого и второго компонента вакцины "Спутник V" с 21 дня до 3 месяцев.
"В отношении вакцины "Спутник V", разработанной в нашем центре им. Н.Ф.Гамалеи, по запросу иностранных партнеров сообщаем, что считаем возможным по их просьбе на иностранных рынках увеличить минимальный интервал между введением первого и второго компонентов вакцины с ранее утвержденного 21 дня на срок до трех месяцев. Данное увеличение интервала не повлияет на силу иммунного ответа, вызываемого нашей вакциной, а в ряде случаев ее повысит и продлит", - сказал Гинцбург, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале "Спутник V".
Он пояснил, что такой вывод сделан на основе опыта использования вакцин на идентичной аденовирусной платформе, а также проведения успешных кампаний по массовой вакцинации населения в России и большом количестве иностранных государств.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургКоронавирусыОбщество
 
 
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