https://ria.ru/20210426/informatsiya-1729970087.html

Информацию о "дачной аминистии" разместят в садовых магазинах Подмосковья

Информацию о "дачной аминистии" разместят в садовых магазинах Подмосковья

Власти Подмосковья разместят информационные буклеты о "дачной амнистии" в садовых и специализированных дачных магазинах региона, сообщил заместитель... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T13:36

2021-04-26T13:36

2021-04-26T13:41

новости подмосковья

андрей разин

московская область (подмосковье)

общество

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КРАСНОГОРСК, 26 апр – РИА Новости. Власти Подмосковья разместят информационные буклеты о "дачной амнистии" в садовых и специализированных дачных магазинах региона, сообщил заместитель председателя областного правительства Андрей Разин."Вся информация должна появиться на прикассовых зонах, где люди смогли бы с этим ознакомиться", - сказал Разин в ходе заседания правительства региона в понедельник.В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2026 года. Закон продлевает упрощенный порядок оформления прав граждан на индивидуальные жилые дома и садовые дома, построенные на садовых участках, участках для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства.

https://realty.ria.ru/20210426/dachi-1729965557.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей разин, московская область (подмосковье), общество