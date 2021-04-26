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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210426/informatsiya-1729970087.html
Информацию о "дачной аминистии" разместят в садовых магазинах Подмосковья
Информацию о "дачной аминистии" разместят в садовых магазинах Подмосковья
Власти Подмосковья разместят информационные буклеты о "дачной амнистии" в садовых и специализированных дачных магазинах региона, сообщил заместитель... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:36
2021-04-26T13:41
новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
общество
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КРАСНОГОРСК, 26 апр – РИА Новости. Власти Подмосковья разместят информационные буклеты о "дачной амнистии" в садовых и специализированных дачных магазинах региона, сообщил заместитель председателя областного правительства Андрей Разин."Вся информация должна появиться на прикассовых зонах, где люди смогли бы с этим ознакомиться", - сказал Разин в ходе заседания правительства региона в понедельник.В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2026 года. Закон продлевает упрощенный порядок оформления прав граждан на индивидуальные жилые дома и садовые дома, построенные на садовых участках, участках для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства.
https://realty.ria.ru/20210426/dachi-1729965557.html
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андрей разин, московская область (подмосковье), общество

Информацию о "дачной аминистии" разместят в садовых магазинах Подмосковья

13:36 26.04.2021 (обновлено: 13:41 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкДачи в Подмосковье
Дачи в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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КРАСНОГОРСК, 26 апр – РИА Новости. Власти Подмосковья разместят информационные буклеты о "дачной амнистии" в садовых и специализированных дачных магазинах региона, сообщил заместитель председателя областного правительства Андрей Разин.
"Вся информация должна появиться на прикассовых зонах, где люди смогли бы с этим ознакомиться", - сказал Разин в ходе заседания правительства региона в понедельник.
Дачные участки в Московской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
12:53Новости Подмосковья
Право собственности не регистрировали 10% владельцев дач Подмосковья
В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2026 года. Закон продлевает упрощенный порядок оформления прав граждан на индивидуальные жилые дома и садовые дома, построенные на садовых участках, участках для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства.
 
Новости ПодмосковьяАндрей РазинМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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