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На госуслугах появилась запись на медико-социальную экспертизу
На госуслугах появилась запись на медико-социальную экспертизу
Новые сервисы медико-социальной экспертизы, запущенные Минцифры совместно с Минтрудом, стали доступны на едином портале госуслуг, сообщает Минцифры РФ. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:00
2021-04-26T11:02
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Новые сервисы медико-социальной экспертизы, запущенные Минцифры совместно с Минтрудом, стали доступны на едином портале госуслуг, сообщает Минцифры РФ.В частности, в режиме онлайн теперь можно подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы; обжалование решения медико-социальной экспертизы; внесение изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида; получение справки об инвалидности при изменении персональных данных, дубликата справки об инвалидности; получение копии акта и протокола проведения медико-социальной экспертизы."Мы совместно с Минтрудом России внедряем суперсервис "Онлайн помощь при инвалидности". Ежегодно почти 3 миллиона инвалидов обращается в медико-социальную экспертизу. Вывод сервисов медико-социальной экспертизы на портал госуслуг значительно облегчит процесс получения услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья", — прокомментировал замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.Замглавы Минтруда России Алексей Скляр в свою очередь отметил, что следующим шагом планируется перевести в электронный вид процесс получения инвалидами технических средств реабилитации, а процедуру назначения пенсии по инвалидности сделать автоматической, в проактивном режиме.Суперсервис "Онлайн помощь при инвалидности" внедряется в соответствии с поручением президиума правительственной комиссии по цифровому развитию.
https://ria.ru/20210421/gosuslugi-1729246563.html
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество

На госуслугах появилась запись на медико-социальную экспертизу

11:00 26.04.2021 (обновлено: 11:02 26.04.2021)
 
© РИА НовостиСайт Госуслуги
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Новые сервисы медико-социальной экспертизы, запущенные Минцифры совместно с Минтрудом, стали доступны на едином портале госуслуг, сообщает Минцифры РФ.
В частности, в режиме онлайн теперь можно подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы; обжалование решения медико-социальной экспертизы; внесение изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида; получение справки об инвалидности при изменении персональных данных, дубликата справки об инвалидности; получение копии акта и протокола проведения медико-социальной экспертизы.
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"Мы совместно с Минтрудом России внедряем суперсервис "Онлайн помощь при инвалидности". Ежегодно почти 3 миллиона инвалидов обращается в медико-социальную экспертизу. Вывод сервисов медико-социальной экспертизы на портал госуслуг значительно облегчит процесс получения услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья", — прокомментировал замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.
Замглавы Минтруда России Алексей Скляр в свою очередь отметил, что следующим шагом планируется перевести в электронный вид процесс получения инвалидами технических средств реабилитации, а процедуру назначения пенсии по инвалидности сделать автоматической, в проактивном режиме.
Суперсервис "Онлайн помощь при инвалидности" внедряется в соответствии с поручением президиума правительственной комиссии по цифровому развитию.
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РоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Общество
 
 
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