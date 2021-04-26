На госуслугах появилась запись на медико-социальную экспертизу
11:00 26.04.2021 (обновлено: 11:02 26.04.2021)
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Новые сервисы медико-социальной экспертизы, запущенные Минцифры совместно с Минтрудом, стали доступны на едином портале госуслуг, сообщает Минцифры РФ.
В частности, в режиме онлайн теперь можно подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы; обжалование решения медико-социальной экспертизы; внесение изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида; получение справки об инвалидности при изменении персональных данных, дубликата справки об инвалидности; получение копии акта и протокола проведения медико-социальной экспертизы.
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"Мы совместно с Минтрудом России внедряем суперсервис "Онлайн помощь при инвалидности". Ежегодно почти 3 миллиона инвалидов обращается в медико-социальную экспертизу. Вывод сервисов медико-социальной экспертизы на портал госуслуг значительно облегчит процесс получения услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья", — прокомментировал замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.
Замглавы Минтруда России Алексей Скляр в свою очередь отметил, что следующим шагом планируется перевести в электронный вид процесс получения инвалидами технических средств реабилитации, а процедуру назначения пенсии по инвалидности сделать автоматической, в проактивном режиме.
Суперсервис "Онлайн помощь при инвалидности" внедряется в соответствии с поручением президиума правительственной комиссии по цифровому развитию.