https://ria.ru/20210426/gosuslugi-1729934130.html

На госуслугах появилась запись на медико-социальную экспертизу

На госуслугах появилась запись на медико-социальную экспертизу

Новые сервисы медико-социальной экспертизы, запущенные Минцифры совместно с Минтрудом, стали доступны на едином портале госуслуг, сообщает Минцифры РФ. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T11:00

2021-04-26T11:00

2021-04-26T11:02

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Новые сервисы медико-социальной экспертизы, запущенные Минцифры совместно с Минтрудом, стали доступны на едином портале госуслуг, сообщает Минцифры РФ.В частности, в режиме онлайн теперь можно подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы; обжалование решения медико-социальной экспертизы; внесение изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида; получение справки об инвалидности при изменении персональных данных, дубликата справки об инвалидности; получение копии акта и протокола проведения медико-социальной экспертизы."Мы совместно с Минтрудом России внедряем суперсервис "Онлайн помощь при инвалидности". Ежегодно почти 3 миллиона инвалидов обращается в медико-социальную экспертизу. Вывод сервисов медико-социальной экспертизы на портал госуслуг значительно облегчит процесс получения услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья", — прокомментировал замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.Замглавы Минтруда России Алексей Скляр в свою очередь отметил, что следующим шагом планируется перевести в электронный вид процесс получения инвалидами технических средств реабилитации, а процедуру назначения пенсии по инвалидности сделать автоматической, в проактивном режиме.Суперсервис "Онлайн помощь при инвалидности" внедряется в соответствии с поручением президиума правительственной комиссии по цифровому развитию.

https://ria.ru/20210421/gosuslugi-1729246563.html

https://realty.ria.ru/20210420/nedvizhimost-1729054242.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество