"Коммунисты России" попросили завести дело на Горбачева
12:52 26.04.2021 (обновлено: 13:03 26.04.2021)
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин сообщил РИА Новости, что партия обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой привлечь экс-президента СССР Михаила Горбачева к уголовной ответственности за утаивание информации о взрыве на Чернобыльской АЭС.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Загрязнению подверглись огромные территории на Украине, в Белоруссии и России, где проживало в общей сложности свыше 7 миллионов человек. В то время Горбачев занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС.
"Партия "Коммунисты России" потребовала завести на Горбачева уголовное дело за утаивание информации о взрыве на Чернобыльской АЭС. Наша партия считает, что Горбачев преступно бездействовал и сорвал оперативное управление общества о случившемся. Мы направили в Следственный комитет РФ заявление с требованием привлечь его за это к ответственности", - рассказал Сурайкин агентству.
По его утверждению, в апреле 1986 года Горбачев, получив информацию о взрыве на АЭС и о радиационной опасности, угрожающей многим городам страны, не предпринял своевременных мер для того, чтобы люди могли сберечь свои жизни, не покидали своего жилья и не участвовали в массовых мероприятиях.
"Не только в Москве, Ленинграде, Свердловске, Минске, но и в Киеве не были отменены первомайские мероприятия, и вообще Горбачёв обратился к населению лишь 14 мая. Безусловно, нужно было немедленно, еще 26 апреля, объявить о периоде самоизоляции почти по всей стране, ведь радиоактивное облако зафиксировали даже в Швеции", - считает Сурайкин.
Вчера, 09:57Чернобыльская катастрофа: 35 лет с момента аварии Со дня страшной трагедии на Чернобыльской атомной электростанции прошло 35 лет. 26 апреля 1986 года в реакторе №4 прогремел взрыв. Несколько сотен работников и пожарных пытались потушить пожар, горевший 10 дней. Мир окутало облако радиации. Истинные причины трагических событий на станции до сих пор окончательно не определены.