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"Коммунисты России" попросили завести дело на Горбачева
"Коммунисты России" попросили завести дело на Горбачева
Лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин сообщил РИА Новости, что партия обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой привлечь экс-президента СССР Михаила... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:52
2021-04-26T13:03
общество
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максим сурайкин
ленинград
чернобыльская аэс
кпсс
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин сообщил РИА Новости, что партия обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой привлечь экс-президента СССР Михаила Горбачева к уголовной ответственности за утаивание информации о взрыве на Чернобыльской АЭС.Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Загрязнению подверглись огромные территории на Украине, в Белоруссии и России, где проживало в общей сложности свыше 7 миллионов человек. В то время Горбачев занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС."Партия "Коммунисты России" потребовала завести на Горбачева уголовное дело за утаивание информации о взрыве на Чернобыльской АЭС. Наша партия считает, что Горбачев преступно бездействовал и сорвал оперативное управление общества о случившемся. Мы направили в Следственный комитет РФ заявление с требованием привлечь его за это к ответственности", - рассказал Сурайкин агентству.По его утверждению, в апреле 1986 года Горбачев, получив информацию о взрыве на АЭС и о радиационной опасности, угрожающей многим городам страны, не предпринял своевременных мер для того, чтобы люди могли сберечь свои жизни, не покидали своего жилья и не участвовали в массовых мероприятиях."Не только в Москве, Ленинграде, Свердловске, Минске, но и в Киеве не были отменены первомайские мероприятия, и вообще Горбачёв обратился к населению лишь 14 мая. Безусловно, нужно было немедленно, еще 26 апреля, объявить о периоде самоизоляции почти по всей стране, ведь радиоактивное облако зафиксировали даже в Швеции", - считает Сурайкин.
https://ria.ru/20210426/lechenie-1729930990.html
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общество, россия, максим сурайкин, ленинград, чернобыльская аэс, кпсс, белоруссия

"Коммунисты России" попросили завести дело на Горбачева

12:52 26.04.2021 (обновлено: 13:03 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин сообщил РИА Новости, что партия обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой привлечь экс-президента СССР Михаила Горбачева к уголовной ответственности за утаивание информации о взрыве на Чернобыльской АЭС.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Загрязнению подверглись огромные территории на Украине, в Белоруссии и России, где проживало в общей сложности свыше 7 миллионов человек. В то время Горбачев занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС.
Дезактивация территории Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля 1986 - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 10:43
Ликвидатор аварии на ЧАЭС рассказал, как лечился от последствий облучения
"Партия "Коммунисты России" потребовала завести на Горбачева уголовное дело за утаивание информации о взрыве на Чернобыльской АЭС. Наша партия считает, что Горбачев преступно бездействовал и сорвал оперативное управление общества о случившемся. Мы направили в Следственный комитет РФ заявление с требованием привлечь его за это к ответственности", - рассказал Сурайкин агентству.
По его утверждению, в апреле 1986 года Горбачев, получив информацию о взрыве на АЭС и о радиационной опасности, угрожающей многим городам страны, не предпринял своевременных мер для того, чтобы люди могли сберечь свои жизни, не покидали своего жилья и не участвовали в массовых мероприятиях.
"Не только в Москве, Ленинграде, Свердловске, Минске, но и в Киеве не были отменены первомайские мероприятия, и вообще Горбачёв обратился к населению лишь 14 мая. Безусловно, нужно было немедленно, еще 26 апреля, объявить о периоде самоизоляции почти по всей стране, ведь радиоактивное облако зафиксировали даже в Швеции", - считает Сурайкин.
Чернобыльская катастрофа: 35 лет с момента аварии - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 09:57
Чернобыльская катастрофа: 35 лет с момента аварии Со дня страшной трагедии на Чернобыльской атомной электростанции прошло 35 лет. 26 апреля 1986 года в реакторе №4 прогремел взрыв. Несколько сотен работников и пожарных пытались потушить пожар, горевший 10 дней. Мир окутало облако радиации. Истинные причины трагических событий на станции до сих пор окончательно не определены.
 
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