https://ria.ru/20210426/gorbachev-1729965109.html

"Коммунисты России" попросили завести дело на Горбачева

"Коммунисты России" попросили завести дело на Горбачева

Лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин сообщил РИА Новости, что партия обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой привлечь экс-президента СССР Михаила... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:52

2021-04-26T12:52

2021-04-26T13:03

общество

россия

максим сурайкин

ленинград

чернобыльская аэс

кпсс

белоруссия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин сообщил РИА Новости, что партия обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой привлечь экс-президента СССР Михаила Горбачева к уголовной ответственности за утаивание информации о взрыве на Чернобыльской АЭС.Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Загрязнению подверглись огромные территории на Украине, в Белоруссии и России, где проживало в общей сложности свыше 7 миллионов человек. В то время Горбачев занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС."Партия "Коммунисты России" потребовала завести на Горбачева уголовное дело за утаивание информации о взрыве на Чернобыльской АЭС. Наша партия считает, что Горбачев преступно бездействовал и сорвал оперативное управление общества о случившемся. Мы направили в Следственный комитет РФ заявление с требованием привлечь его за это к ответственности", - рассказал Сурайкин агентству.По его утверждению, в апреле 1986 года Горбачев, получив информацию о взрыве на АЭС и о радиационной опасности, угрожающей многим городам страны, не предпринял своевременных мер для того, чтобы люди могли сберечь свои жизни, не покидали своего жилья и не участвовали в массовых мероприятиях."Не только в Москве, Ленинграде, Свердловске, Минске, но и в Киеве не были отменены первомайские мероприятия, и вообще Горбачёв обратился к населению лишь 14 мая. Безусловно, нужно было немедленно, еще 26 апреля, объявить о периоде самоизоляции почти по всей стране, ведь радиоактивное облако зафиксировали даже в Швеции", - считает Сурайкин.

https://ria.ru/20210426/lechenie-1729930990.html

https://ria.ru/20210426/chernobyl-1729922875.html

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общество, россия, максим сурайкин, ленинград, чернобыльская аэс, кпсс, белоруссия