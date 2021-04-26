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Эксперт рассказал, как мошенники могут использовать голос своей жертвы
Эксперт рассказал, как мошенники могут использовать голос своей жертвы
Мошенники могут получить доступ к биометрическим данным россиян, включая голос, без ведома владельца. Как себя обезопасить, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T04:12
2021-04-26T04:12
алексей сизов
россия
технологии
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мошенники могут получить доступ к биометрическим данным россиян, включая голос, без ведома владельца. Как себя обезопасить, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.Для получения различных услуг и для доступа в банковские и другие приложения на телефоне мы ежедневно оставляем наши отпечатки пальцев, фотографии и записи голоса. Причем эти биометрические данные при желании вполне можно получить без нашего ведома, предупредил эксперт. Он отметил, что чем популярней становится биометрическая идентификации, тем больший интерес к ней проявляют мошенники. Однако воспользоваться похищенными данными непросто, считает Алексей Сизов. Так, если в распоряжении злоумышленников окажутся какие-то произнесенные вами слова, например, "да" или "нет", обмануть с их помощью биометрическую систему будет трудно. Эксперт считает, что обезопасить свои биометрические данные можно, если пользоваться на всех важных сайтах и приложениях двухфакторной аутентификацией, которая требует два раза подтверждать вашу личность. А для того, чтобы жулики не могли воспользоваться вашим голосом, не нужно вести с незнакомыми людьми долгих телефонных разговоров.
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алексей сизов, россия, технологии, общество

Эксперт рассказал, как мошенники могут использовать голос своей жертвы

04:12 26.04.2021
 
© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Depositphotos / leungchopan
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мошенники могут получить доступ к биометрическим данным россиян, включая голос, без ведома владельца. Как себя обезопасить, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
Для получения различных услуг и для доступа в банковские и другие приложения на телефоне мы ежедневно оставляем наши отпечатки пальцев, фотографии и записи голоса. Причем эти биометрические данные при желании вполне можно получить без нашего ведома, предупредил эксперт.
Он отметил, что чем популярней становится биометрическая идентификации, тем больший интерес к ней проявляют мошенники. Однако воспользоваться похищенными данными непросто, считает Алексей Сизов. Так, если в распоряжении злоумышленников окажутся какие-то произнесенные вами слова, например, "да" или "нет", обмануть с их помощью биометрическую систему будет трудно.
"В большинстве случаев биометрические системы более сложные. Как, подставив фотографию, нельзя обойти сканер лица, так и тут система оценивает не одну конкретную фразу, а определенный набор. Там достаточно сложная логика, которая верифицирует, что фраза не вырвана из контекста", – сказал Алексей Сизов в интервью радио Sputnik.
Эксперт считает, что обезопасить свои биометрические данные можно, если пользоваться на всех важных сайтах и приложениях двухфакторной аутентификацией, которая требует два раза подтверждать вашу личность. А для того, чтобы жулики не могли воспользоваться вашим голосом, не нужно вести с незнакомыми людьми долгих телефонных разговоров.
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