https://ria.ru/20210426/glavvrach-1730067771.html
Главврача больницы в Москве уволили после инцидента с пожилой пациенткой
Главврача больницы в Москве уволили после инцидента с пожилой пациенткой
Главного врача московской больницы имени Иноземцева уволили после инцидента с издевательствами над пациенткой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T23:04
2021-04-26T23:04
2021-04-26T23:18
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Главного врача московской больницы имени Иноземцева уволили после инцидента с издевательствами над пациенткой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.В Сети появились кадры с пьяными медсестрами клиники: они кричат на пожилую женщину, а потом наносят ей удары, после которых пациентка начинает кричать. Депздрав Москвы начал проверку. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Территориальный орган Росздравнадзора по столице и области проведет проверку инцидента."В больнице были незамедлительно проведены мероприятия внутреннего контроля. <...> Сотрудники, фигурировавшие в инциденте, отстранены от работы", — рассказали в ведомстве.Там подчеркнули, что подобные действия медперсонала недопустимы: они порочат честь как больницы, так городской системы здравоохранения в целом. Как отметили в пресс-службе, депздрав готов оказывать максимальное содействие правоохранительным органам при проверке инцидента.
https://ria.ru/20210426/bolnitsa-1730055321.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, происшествия
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Главного врача московской больницы имени Иноземцева уволили после инцидента с издевательствами над пациенткой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
В Сети появились кадры с пьяными медсестрами клиники: они кричат на пожилую женщину, а потом наносят ей удары, после которых пациентка начинает кричать. Депздрав Москвы
начал проверку. СК
возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Территориальный орган Росздравнадзора
по столице и области проведет проверку инцидента.
"В больнице были незамедлительно проведены мероприятия внутреннего контроля. <...> Сотрудники, фигурировавшие в инциденте, отстранены от работы", — рассказали в ведомстве.
Там подчеркнули, что подобные действия медперсонала недопустимы: они порочат честь как больницы, так городской системы здравоохранения в целом.
Как отметили в пресс-службе, депздрав готов оказывать максимальное содействие правоохранительным органам при проверке инцидента.