https://ria.ru/20210426/glavvrach-1730067771.html

Главврача больницы в Москве уволили после инцидента с пожилой пациенткой

Главврача больницы в Москве уволили после инцидента с пожилой пациенткой

Главного врача московской больницы имени Иноземцева уволили после инцидента с издевательствами над пациенткой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T23:04

2021-04-26T23:04

2021-04-26T23:18

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Главного врача московской больницы имени Иноземцева уволили после инцидента с издевательствами над пациенткой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.В Сети появились кадры с пьяными медсестрами клиники: они кричат на пожилую женщину, а потом наносят ей удары, после которых пациентка начинает кричать. Депздрав Москвы начал проверку. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Территориальный орган Росздравнадзора по столице и области проведет проверку инцидента."В больнице были незамедлительно проведены мероприятия внутреннего контроля. <...> Сотрудники, фигурировавшие в инциденте, отстранены от работы", — рассказали в ведомстве.Там подчеркнули, что подобные действия медперсонала недопустимы: они порочат честь как больницы, так городской системы здравоохранения в целом. Как отметили в пресс-службе, депздрав готов оказывать максимальное содействие правоохранительным органам при проверке инцидента.

https://ria.ru/20210426/bolnitsa-1730055321.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, происшествия