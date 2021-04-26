https://ria.ru/20210426/germaniya-1729984013.html

Германия отреагировала на решение о закрытии части акватории Черного моря

Германия отреагировала на решение о закрытии части акватории Черного моря

В МИД ФРГ считают решение о закрытии до 31 октября части акватории Черного моря в районе Крыма беспрецедентным и нарушающим международное право, следят за... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T14:10

2021-04-26T14:10

2021-04-26T14:10

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БЕРЛИН, 26 апр - РИА Новости. В МИД ФРГ считают решение о закрытии до 31 октября части акватории Черного моря в районе Крыма беспрецедентным и нарушающим международное право, следят за ситуацией, заявил на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер."Могу сообщить вам нашу оценку по данному вопросу. Что касается ограничений так называемого мирного прохода через территориальные воды, (они) на столь долгий срок являются беспрецедентными и проблематичными с точки зрения международного права. Поскольку речь идет о международных и территориальных водах нелегально аннексированного Крыма, мы считаем это нарушающим международное право", - сказал Бургер.Он добавил, что в Берлине "интенсивно проверяют ситуацию на месте, юридические основания".Согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. При этом подчеркивалось, что планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод РФ.Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ из-за закрытия части акватории Черного моря, указав, что это сделано якобы под предлогом проведения военных учений. При этом сам Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадают в указанные зоны, а все планируемые к закрытию районы распространяются только до внешней границы территориального моря Российской Федерации.Крым воссоединился с РФ после проведенного на полуострове референдума. В Москве заявили, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210415/protest-1728455374.html

https://ria.ru/20210419/sderzhivanie-1728971964.html

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россия, кристофер бургер, мид украины, мид германии, в мире