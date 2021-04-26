https://ria.ru/20210426/germaniya-1729982935.html

В Германии оценили идею давить на Россию, используя "Северный поток — 2"

В Германии оценили идею давить на Россию, используя "Северный поток — 2"

2" для давления на Россию не соответствуют реальности в текущей ситуации. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T14:06

2021-04-26T14:06

2021-04-26T23:43

россия

северный поток — 2

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евросоюз

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в мире

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БЕРЛИН, 26 апр — РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что призывы использовать проект трубопровода "Северный поток — 2" для давления на Россию не соответствуют реальности в текущей ситуации."По нашей оценке, "Северный поток — 2" по-прежнему имеет смысл с точки зрения энергетической политики. Конечно, нельзя рассматривать проект независимо от поведения России", — заявил министр в интервью порталу t-online."Только "Северный проект — 2" все чаще объявляют универсальным средством, при помощи которого можно было бы урезонить Россию. Это не соответствует реальности, прежде всего когда Европа одновременно с этим по-прежнему покупает российский газ через Украину и Турцию, а США в больших объемах покупают нефть из России", — добавил он."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210425/ministr-1729812943.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210423/sevpotok-1729696301.html

россия

германия

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