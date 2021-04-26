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В Германии оценили идею давить на Россию, используя "Северный поток — 2"
В Германии оценили идею давить на Россию, используя "Северный поток — 2"
2" для давления на Россию не соответствуют реальности в текущей ситуации. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T14:06
2021-04-26T23:43
россия
северный поток — 2
хайко маас
мид германии
евросоюз
германия
сша
в мире
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БЕРЛИН, 26 апр — РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что призывы использовать проект трубопровода "Северный поток — 2" для давления на Россию не соответствуют реальности в текущей ситуации."По нашей оценке, "Северный поток — 2" по-прежнему имеет смысл с точки зрения энергетической политики. Конечно, нельзя рассматривать проект независимо от поведения России", — заявил министр в интервью порталу t-online."Только "Северный проект — 2" все чаще объявляют универсальным средством, при помощи которого можно было бы урезонить Россию. Это не соответствует реальности, прежде всего когда Европа одновременно с этим по-прежнему покупает российский газ через Украину и Турцию, а США в больших объемах покупают нефть из России", — добавил он."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210425/ministr-1729812943.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210423/sevpotok-1729696301.html
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россия, северный поток — 2, хайко маас, мид германии, евросоюз, германия, сша, в мире

В Германии оценили идею давить на Россию, используя "Северный поток — 2"

14:06 26.04.2021 (обновлено: 23:43 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 26 апр — РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что призывы использовать проект трубопровода "Северный поток — 2" для давления на Россию не соответствуют реальности в текущей ситуации.
"По нашей оценке, "Северный поток — 2" по-прежнему имеет смысл с точки зрения энергетической политики. Конечно, нельзя рассматривать проект независимо от поведения России", — заявил министр в интервью порталу t-online.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
25 апреля, 02:59
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"Только "Северный проект — 2" все чаще объявляют универсальным средством, при помощи которого можно было бы урезонить Россию. Это не соответствует реальности, прежде всего когда Европа одновременно с этим по-прежнему покупает российский газ через Украину и Турцию, а США в больших объемах покупают нефть из России", — добавил он.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
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РоссияСеверный поток — 2Хайко МаасМИД ГерманииЕвросоюзГерманияСШАВ мире
 
 
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