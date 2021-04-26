https://ria.ru/20210426/genprokuratura-1729951992.html

Генпрокуратура заявила о картельном сговоре на рынке поставщиков лекарств

Генпрокуратура заявила о картельном сговоре на рынке поставщиков лекарств

Двадцать процентов поставщиков лекарств в России состоят в картельных сговорах для поддержания максимальных цен на аукционах, заявил на заседании Совета... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:07

2021-04-26T12:07

2021-04-26T14:26

россия

госдума рф

генеральная прокуратура рф

александр буксман

экономика

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Двадцать процентов поставщиков лекарств в России состоят в картельных сговорах для поддержания максимальных цен на аукционах, заявил на заседании Совета законодателей в Госдуме первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман."Внимание уделялось и выявлению картельных сговоров. Прежде всего, это в сфере поставки лекарственных средств, которые ведут к дополнительным расходам бюджетов. Риски заключения антиконкурентных соглашений вызваны участием в аукционах аффилированных лиц, заинтересованных в сохранении наибольшей цены. Доля таких субъектов, по нашим данным, на фармацевтическом рынке составляет 20%", - сказал Буксман.Так, по его словам, недобросовестная деятельность поставщиков лекарств выявлена в Удмуртии, Пермском крае, Новосибирской, Самарской и других областях.

https://ria.ru/20210414/lekarstva-1728171374.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, генеральная прокуратура рф, александр буксман, экономика