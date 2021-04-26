https://ria.ru/20210426/genprokuratura-1729951992.html
Генпрокуратура заявила о картельном сговоре на рынке поставщиков лекарств
Генпрокуратура заявила о картельном сговоре на рынке поставщиков лекарств
Двадцать процентов поставщиков лекарств в России состоят в картельных сговорах для поддержания максимальных цен на аукционах, заявил на заседании Совета... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:07
2021-04-26T12:07
2021-04-26T14:26
россия
госдума рф
генеральная прокуратура рф
александр буксман
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595545042_0:41:3015:1737_1920x0_80_0_0_e7a975d8e3f6e9dbad957e5c817fbb3f.jpg
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Двадцать процентов поставщиков лекарств в России состоят в картельных сговорах для поддержания максимальных цен на аукционах, заявил на заседании Совета законодателей в Госдуме первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман."Внимание уделялось и выявлению картельных сговоров. Прежде всего, это в сфере поставки лекарственных средств, которые ведут к дополнительным расходам бюджетов. Риски заключения антиконкурентных соглашений вызваны участием в аукционах аффилированных лиц, заинтересованных в сохранении наибольшей цены. Доля таких субъектов, по нашим данным, на фармацевтическом рынке составляет 20%", - сказал Буксман.Так, по его словам, недобросовестная деятельность поставщиков лекарств выявлена в Удмуртии, Пермском крае, Новосибирской, Самарской и других областях.
https://ria.ru/20210414/lekarstva-1728171374.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595545042_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4f35efc77e6a7601f4537115b947a067.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, генеральная прокуратура рф, александр буксман, экономика