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Генпрокуратура заявила о картельном сговоре на рынке поставщиков лекарств
Генпрокуратура заявила о картельном сговоре на рынке поставщиков лекарств
Двадцать процентов поставщиков лекарств в России состоят в картельных сговорах для поддержания максимальных цен на аукционах, заявил на заседании Совета... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:07
2021-04-26T14:26
россия
госдума рф
генеральная прокуратура рф
александр буксман
экономика
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Двадцать процентов поставщиков лекарств в России состоят в картельных сговорах для поддержания максимальных цен на аукционах, заявил на заседании Совета законодателей в Госдуме первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман."Внимание уделялось и выявлению картельных сговоров. Прежде всего, это в сфере поставки лекарственных средств, которые ведут к дополнительным расходам бюджетов. Риски заключения антиконкурентных соглашений вызваны участием в аукционах аффилированных лиц, заинтересованных в сохранении наибольшей цены. Доля таких субъектов, по нашим данным, на фармацевтическом рынке составляет 20%", - сказал Буксман.Так, по его словам, недобросовестная деятельность поставщиков лекарств выявлена в Удмуртии, Пермском крае, Новосибирской, Самарской и других областях.
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россия, госдума рф, генеральная прокуратура рф, александр буксман, экономика

Генпрокуратура заявила о картельном сговоре на рынке поставщиков лекарств

12:07 26.04.2021 (обновлено: 14:26 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Двадцать процентов поставщиков лекарств в России состоят в картельных сговорах для поддержания максимальных цен на аукционах, заявил на заседании Совета законодателей в Госдуме первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман.
"Внимание уделялось и выявлению картельных сговоров. Прежде всего, это в сфере поставки лекарственных средств, которые ведут к дополнительным расходам бюджетов. Риски заключения антиконкурентных соглашений вызваны участием в аукционах аффилированных лиц, заинтересованных в сохранении наибольшей цены. Доля таких субъектов, по нашим данным, на фармацевтическом рынке составляет 20%", - сказал Буксман.
Лекарства - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 04:05
"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
Так, по его словам, недобросовестная деятельность поставщиков лекарств выявлена в Удмуртии, Пермском крае, Новосибирской, Самарской и других областях.
 
РоссияГосдума РФГенеральная прокуратура РФАлександр БуксманЭкономика
 
 
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