Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210426/format-1729995095.html
Косачев прокомментировал предложение Зеленского по "нормандскому формату"
Косачев прокомментировал предложение Зеленского по "нормандскому формату"
Включение новых участников в "нормандский формат" затормозит мирное урегулирование на юго-востоке Украины, Россия не поддержит это предложение, заявил... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T15:02
2021-04-26T15:19
россия
верховная рада украины
владимир зеленский
константин косачев
великобритания
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601599376_0:48:2617:1520_1920x0_80_0_0_8a71550d4c27ff93650ec072523d80f9.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Включение новых участников в "нормандский формат" затормозит мирное урегулирование на юго-востоке Украины, Россия не поддержит это предложение, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести в число переговорщиков по урегулированию на юго-востоке страны США, Канаду и Великобританию."Это совершенно точно неправильно, это совершенно точно не будет принято нашей страной", - сказал парламентарий в понедельник в эфире телеканала "Вместе РФ".Сенатор отметил, что такое изменение нормандского формата "будет дополнительно тормозить минский процесс". Он подчеркнул, что в определении позиции Россия будет ориентироваться на то, что по этому поводу думают на юго-востоке Украины."Я думаю, там ни американцев, ни канадцев, ни британцев в контексте мирного урегулирования не ждут. Там ждут только украинских политиков, только президента Зеленского, депутатов Верховной рады, чтобы с ними начать прямой разговор - как жить или, может быть, не жить в государстве под названием Украина", - сказал Косачев.Он отметил, что США, Великобритания и Канада - это страны, которые последовательно поддерживают антироссийский курс Украины, закрывают глаза на то, что происходит на юго-востоке страны. "Им не столь важно, что будет с минскими соглашениями, им важно сохранять раскол между Украиной и Россией и на этом расколе решать собственные задачи в отношении России и в более глобальном контексте", - заявил законодатель.При этом Украине кажется, что нужно увеличивать давление на Россию, "Украина пытается вокруг этого устраивать всевозможные спектакли", отметил Косачев.В этой связи он напомнил о заявлении Зеленского о готовности встретиться с российским президентом на линии соприкосновения на юго-востоке страны.По мнению Косачева, если бы Зеленский приезжал на линию соприкосновения поговорить с гражданами юго-востока Украины "это было бы правильно", но он приезжает общаться с силовиками, которые противостоят гражданам Украины.
https://ria.ru/20210425/donbass-1729877367.html
https://ria.ru/20210407/ryabkov-1727119715.html
россия
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601599376_0:0:2617:1964_1920x0_80_0_0_32ba7fe1c4ad4a61f45a52c5d0781ecd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, верховная рада украины, владимир зеленский, константин косачев, великобритания, сша, в мире

Косачев прокомментировал предложение Зеленского по "нормандскому формату"

15:02 26.04.2021 (обновлено: 15:19 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Включение новых участников в "нормандский формат" затормозит мирное урегулирование на юго-востоке Украины, Россия не поддержит это предложение, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести в число переговорщиков по урегулированию на юго-востоке страны США, Канаду и Великобританию.
"Это совершенно точно неправильно, это совершенно точно не будет принято нашей страной", - сказал парламентарий в понедельник в эфире телеканала "Вместе РФ".
Сенатор отметил, что такое изменение нормандского формата "будет дополнительно тормозить минский процесс". Он подчеркнул, что в определении позиции Россия будет ориентироваться на то, что по этому поводу думают на юго-востоке Украины.
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
25 апреля, 18:52
В ДНР сообщили о размещении десяти единиц техники Украиной в Донбассе
"Я думаю, там ни американцев, ни канадцев, ни британцев в контексте мирного урегулирования не ждут. Там ждут только украинских политиков, только президента Зеленского, депутатов Верховной рады, чтобы с ними начать прямой разговор - как жить или, может быть, не жить в государстве под названием Украина", - сказал Косачев.
Он отметил, что США, Великобритания и Канада - это страны, которые последовательно поддерживают антироссийский курс Украины, закрывают глаза на то, что происходит на юго-востоке страны. "Им не столь важно, что будет с минскими соглашениями, им важно сохранять раскол между Украиной и Россией и на этом расколе решать собственные задачи в отношении России и в более глобальном контексте", - заявил законодатель.
При этом Украине кажется, что нужно увеличивать давление на Россию, "Украина пытается вокруг этого устраивать всевозможные спектакли", отметил Косачев.
В этой связи он напомнил о заявлении Зеленского о готовности встретиться с российским президентом на линии соприкосновения на юго-востоке страны.
По мнению Косачева, если бы Зеленский приезжал на линию соприкосновения поговорить с гражданами юго-востока Украины "это было бы правильно", но он приезжает общаться с силовиками, которые противостоят гражданам Украины.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 05:13
Рябков оценил перспективу присоединения США к "нормандскому формату"
 
РоссияВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКонстантин КосачевВеликобританияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
00:45Пентагон: США следят за отводом российских военных от границы с Украиной
Лента новостейМолния