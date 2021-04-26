https://ria.ru/20210426/format-1729995095.html
Косачев прокомментировал предложение Зеленского по "нормандскому формату"
Косачев прокомментировал предложение Зеленского по "нормандскому формату"
Включение новых участников в "нормандский формат" затормозит мирное урегулирование на юго-востоке Украины, Россия не поддержит это предложение, заявил... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T15:02
2021-04-26T15:02
2021-04-26T15:19
россия
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владимир зеленский
константин косачев
великобритания
сша
в мире
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Включение новых участников в "нормандский формат" затормозит мирное урегулирование на юго-востоке Украины, Россия не поддержит это предложение, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести в число переговорщиков по урегулированию на юго-востоке страны США, Канаду и Великобританию."Это совершенно точно неправильно, это совершенно точно не будет принято нашей страной", - сказал парламентарий в понедельник в эфире телеканала "Вместе РФ".Сенатор отметил, что такое изменение нормандского формата "будет дополнительно тормозить минский процесс". Он подчеркнул, что в определении позиции Россия будет ориентироваться на то, что по этому поводу думают на юго-востоке Украины."Я думаю, там ни американцев, ни канадцев, ни британцев в контексте мирного урегулирования не ждут. Там ждут только украинских политиков, только президента Зеленского, депутатов Верховной рады, чтобы с ними начать прямой разговор - как жить или, может быть, не жить в государстве под названием Украина", - сказал Косачев.Он отметил, что США, Великобритания и Канада - это страны, которые последовательно поддерживают антироссийский курс Украины, закрывают глаза на то, что происходит на юго-востоке страны. "Им не столь важно, что будет с минскими соглашениями, им важно сохранять раскол между Украиной и Россией и на этом расколе решать собственные задачи в отношении России и в более глобальном контексте", - заявил законодатель.При этом Украине кажется, что нужно увеличивать давление на Россию, "Украина пытается вокруг этого устраивать всевозможные спектакли", отметил Косачев.В этой связи он напомнил о заявлении Зеленского о готовности встретиться с российским президентом на линии соприкосновения на юго-востоке страны.По мнению Косачева, если бы Зеленский приезжал на линию соприкосновения поговорить с гражданами юго-востока Украины "это было бы правильно", но он приезжает общаться с силовиками, которые противостоят гражданам Украины.
https://ria.ru/20210425/donbass-1729877367.html
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россия, верховная рада украины, владимир зеленский, константин косачев, великобритания, сша, в мире
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Включение новых участников в "нормандский формат" затормозит мирное урегулирование на юго-востоке Украины
, Россия
не поддержит это предложение, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев
.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский
предложил ввести в число переговорщиков по урегулированию на юго-востоке страны США
, Канаду
и Великобританию
.
"Это совершенно точно неправильно, это совершенно точно не будет принято нашей страной", - сказал парламентарий в понедельник в эфире телеканала "Вместе РФ
".
Сенатор отметил, что такое изменение нормандского формата "будет дополнительно тормозить минский процесс". Он подчеркнул, что в определении позиции Россия будет ориентироваться на то, что по этому поводу думают на юго-востоке Украины.
"Я думаю, там ни американцев, ни канадцев, ни британцев в контексте мирного урегулирования не ждут. Там ждут только украинских политиков, только президента Зеленского, депутатов Верховной рады
, чтобы с ними начать прямой разговор - как жить или, может быть, не жить в государстве под названием Украина", - сказал Косачев.
Он отметил, что США, Великобритания и Канада - это страны, которые последовательно поддерживают антироссийский курс Украины, закрывают глаза на то, что происходит на юго-востоке страны. "Им не столь важно, что будет с минскими соглашениями, им важно сохранять раскол между Украиной и Россией и на этом расколе решать собственные задачи в отношении России и в более глобальном контексте", - заявил законодатель.
При этом Украине кажется, что нужно увеличивать давление на Россию, "Украина пытается вокруг этого устраивать всевозможные спектакли", отметил Косачев.
В этой связи он напомнил о заявлении Зеленского о готовности встретиться с российским президентом на линии соприкосновения на юго-востоке страны.
По мнению Косачева, если бы Зеленский приезжал на линию соприкосновения поговорить с гражданами юго-востока Украины "это было бы правильно", но он приезжает общаться с силовиками, которые противостоят гражданам Украины.