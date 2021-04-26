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Итальянские брачующиеся провели флешмоб у здания парламента
Итальянские брачующиеся провели флешмоб у здания парламента
Итальянские влюбленные из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, не могут сочетаться браком уже 14 месяцев - вместе с представителями разветвленной РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T17:27
2021-04-26T17:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
лацио
рим
в мире
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РИМ, 26 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские влюбленные из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, не могут сочетаться браком уже 14 месяцев - вместе с представителями разветвленной и некогда богатой отрасли они провели красочную акцию протеста у палаты депутатов итальянского парламента в Риме, передает корреспондент РИА Новости.Флешмоб собрал несколько сотен участников. Многие пришли в центр Рима в свадебных платьях и костюмах, среди них встречались не только потенциальные молодожены, но и модели, нанятые свадебными агентствами. Громче остальных на манифестации звучал голос 36-летней римлянки Анджелы Ди Йорио, одетой в платье ярко-красного цвета. По ее признанию, их церемония переносилась уже четыре раза."Сейчас у нас нет даже даты. Был короткий период прошлой осенью, но нас в него не поставили, это должно было быть в октябре. Сейчас, когда снимают первые ограничения, власти не дают нам даже маленького намека. Мы не можем проникнуть в головы нашим политикам", - сказала Ди Йорио.По ее словам, сейчас по всей стране не могут сочетаться браком 3 700 пар.Представители свадебного бизнеса в свою очередь переводят эти цифры в денежный эквивалент. Отрасль, в которую входят фотографы, рестораторы, владельцы вилл, ведущие церемоний, сотрудники ателье, рапортует о 90-процентном падении доходов. Организаторы манифестации принесли на площади плакаты с инфографикой, согласно которой отсутствие свадеб отражается на 90 тысячах компаний и индивидуальных предпринимателей.Как рассказала РИА Новости глава ассоциации "Вместе за свадьбу" Стефания Висмара, сотрудники отрасли "чувствуют себя забытыми" как в плане пакетов правительственной помощи, так и в том, что касается дат возобновления работы. "Это продолжается уже 14 месяцев. Страдает весь сектор экономики", - сказала она. По словам Висмары, которая владеет свадебным ателье, участники акции пришли к парламенту, чтобы требовать возобновления работы в мае."От правительства пока никаких ответов", - заявила итальянка. Другой пострадавший предприниматель, организатор церемоний на одной из вилл в столичной области Лацио, сообщил корреспонденту, что свадебная отрасль нуждается в тех же правилах, что и ресторанный бизнес. "Мы перенесли все церемонии на май и сейчас уже опаздываем с организацией. Нам должны сказать, можно будет работать или нет", - сказала Алессандро Де Нино, державшая в руках плакат с требованиями.Помимо Рима, конфедерация свадебных предприятий UNANIME в понедельник провела аналогичные флешмобы в 11 крупных итальянских городах.
https://ria.ru/20210420/novorozhdennaya-1729169931.html
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коронавирус covid-19, лацио, рим, в мире

Итальянские брачующиеся провели флешмоб у здания парламента

17:27 26.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид Рима, Италия
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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РИМ, 26 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские влюбленные из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, не могут сочетаться браком уже 14 месяцев - вместе с представителями разветвленной и некогда богатой отрасли они провели красочную акцию протеста у палаты депутатов итальянского парламента в Риме, передает корреспондент РИА Новости.
Флешмоб собрал несколько сотен участников. Многие пришли в центр Рима в свадебных платьях и костюмах, среди них встречались не только потенциальные молодожены, но и модели, нанятые свадебными агентствами. Громче остальных на манифестации звучал голос 36-летней римлянки Анджелы Ди Йорио, одетой в платье ярко-красного цвета. По ее признанию, их церемония переносилась уже четыре раза.
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"Сейчас у нас нет даже даты. Был короткий период прошлой осенью, но нас в него не поставили, это должно было быть в октябре. Сейчас, когда снимают первые ограничения, власти не дают нам даже маленького намека. Мы не можем проникнуть в головы нашим политикам", - сказала Ди Йорио.
По ее словам, сейчас по всей стране не могут сочетаться браком 3 700 пар.
Представители свадебного бизнеса в свою очередь переводят эти цифры в денежный эквивалент. Отрасль, в которую входят фотографы, рестораторы, владельцы вилл, ведущие церемоний, сотрудники ателье, рапортует о 90-процентном падении доходов. Организаторы манифестации принесли на площади плакаты с инфографикой, согласно которой отсутствие свадеб отражается на 90 тысячах компаний и индивидуальных предпринимателей.
Как рассказала РИА Новости глава ассоциации "Вместе за свадьбу" Стефания Висмара, сотрудники отрасли "чувствуют себя забытыми" как в плане пакетов правительственной помощи, так и в том, что касается дат возобновления работы. "Это продолжается уже 14 месяцев. Страдает весь сектор экономики", - сказала она. По словам Висмары, которая владеет свадебным ателье, участники акции пришли к парламенту, чтобы требовать возобновления работы в мае.
"От правительства пока никаких ответов", - заявила итальянка. Другой пострадавший предприниматель, организатор церемоний на одной из вилл в столичной области Лацио, сообщил корреспонденту, что свадебная отрасль нуждается в тех же правилах, что и ресторанный бизнес. "Мы перенесли все церемонии на май и сейчас уже опаздываем с организацией. Нам должны сказать, можно будет работать или нет", - сказала Алессандро Де Нино, державшая в руках плакат с требованиями.
Помимо Рима, конфедерация свадебных предприятий UNANIME в понедельник провела аналогичные флешмобы в 11 крупных итальянских городах.
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