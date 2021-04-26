https://ria.ru/20210426/falshivomonetchiki-1729948671.html
В Центробанке предупредили о появлении фальшивых монет
В Центробанке предупредили о появлении фальшивых монет
Фальшивомонетчики неожиданно в значительном количестве стали подделывать 10-рублевые монеты, сообщила начальник управления денежных знаков и профилактики... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:55
2021-04-26T11:55
2021-04-26T11:55
центральный банк рф (цб рф)
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Фальшивомонетчики неожиданно в значительном количестве стали подделывать 10-рублевые монеты, сообщила начальник управления денежных знаков и профилактики фальшивомонетничеств Банка России Татьяна Александрова.По ее словам, чаще всего подделывают банкноты в 5 тысяч рублей, на втором месте - 1000 рублей."И что стало неожиданным для нас в прошлом году, в значительном количестве выявлены подделки монеты номиналом 10 рублей", - сказала Александрова, выступая на 12-ом международном ПЛАС-форуме.По ее словам, первые подделки 10-рублевой монеты нового типа появились в Волго-Вятском главном управлении ЦБ в феврале прошлого года. Были выявлены 25 поддельных монет.В июле 2020 года было обнаружено 3 813 таких подделок. В октябре того же года были выявлены 924 поддельные монеты этого типа в упаковке подразделения кредитной организации при обработке дефектной монеты, рассказала представитель ЦБ.
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центральный банк рф (цб рф), общество
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Фальшивомонетчики неожиданно в значительном количестве стали подделывать 10-рублевые монеты, сообщила начальник управления денежных знаков и профилактики фальшивомонетничеств Банка России Татьяна Александрова.
По ее словам, чаще всего подделывают банкноты в 5 тысяч рублей, на втором месте - 1000 рублей.
"И что стало неожиданным для нас в прошлом году, в значительном количестве выявлены подделки монеты номиналом 10 рублей", - сказала Александрова, выступая на 12-ом международном ПЛАС-форуме.
По ее словам, первые подделки 10-рублевой монеты нового типа появились в Волго-Вятском главном управлении ЦБ
в феврале прошлого года. Были выявлены 25 поддельных монет.
В июле 2020 года было обнаружено 3 813 таких подделок. В октябре того же года были выявлены 924 поддельные монеты этого типа в упаковке подразделения кредитной организации при обработке дефектной монеты, рассказала представитель ЦБ.