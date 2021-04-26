https://ria.ru/20210426/evroparlament-1730035780.html

В Европарламенте призвали отключить Россию от SWIFT

В Европарламенте призвали отключить Россию от SWIFT

Крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейская народная партия (ЕРР) выступает за расширение санкций против России в связи с последними событиями... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T17:51

2021-04-26T17:51

2021-04-26T18:47

россия

европарламент

жозеп боррель

дмитрий песков

чехия

украина

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейская народная партия (ЕРР) выступает за расширение санкций против России в связи с последними событиями вокруг Чехии, а также в связи с делом Алексея Навального, и поддерживает отключение РФ от системы международных платежей SWIFT, сказал на брифинге в Брюсселе представитель партии перед началом очередной пленарной сессии ЕП.В ходе пленарной сессии Европейского парламента 26-29 апреля депутаты проведут дебаты по отношениям с Россией и примут резолюцию. В среду перед парламентариями, как ожидается, выступит глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он представит доклад по трем темам, касающимся РФ: дело Навального, взрывы в Врбетице в 2014 году, ситуация у границ с Украиной."Я не могу говорить от имени всего Европарламента, но я говорю от имени ЕРР. Мы сожалеем в связи с тем, что Совет МИД ЕС (19 апреля) отказался проголосовать по новым санкциям (против России). ЕРР поддерживает расширение санкций. Они могут включать олигархов, запреты на поездки, а также мы выступаем за то, чтобы исключить Россию из системы международных платежей SWIFT", - сказал представитель европейской фракции.Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце марта заявлял, что нельзя исключать ни одну из угроз.

https://radiosputnik.ria.ru/20210414/swift-1728176901.html

россия

чехия

украина

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россия, европарламент, жозеп боррель, дмитрий песков, чехия, украина, в мире