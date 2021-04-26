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В Европарламенте призвали отключить Россию от SWIFT
В Европарламенте призвали отключить Россию от SWIFT
Крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейская народная партия (ЕРР) выступает за расширение санкций против России в связи с последними событиями... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T17:51
2021-04-26T18:47
россия
европарламент
жозеп боррель
дмитрий песков
чехия
украина
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейская народная партия (ЕРР) выступает за расширение санкций против России в связи с последними событиями вокруг Чехии, а также в связи с делом Алексея Навального, и поддерживает отключение РФ от системы международных платежей SWIFT, сказал на брифинге в Брюсселе представитель партии перед началом очередной пленарной сессии ЕП.В ходе пленарной сессии Европейского парламента 26-29 апреля депутаты проведут дебаты по отношениям с Россией и примут резолюцию. В среду перед парламентариями, как ожидается, выступит глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он представит доклад по трем темам, касающимся РФ: дело Навального, взрывы в Врбетице в 2014 году, ситуация у границ с Украиной."Я не могу говорить от имени всего Европарламента, но я говорю от имени ЕРР. Мы сожалеем в связи с тем, что Совет МИД ЕС (19 апреля) отказался проголосовать по новым санкциям (против России). ЕРР поддерживает расширение санкций. Они могут включать олигархов, запреты на поездки, а также мы выступаем за то, чтобы исключить Россию из системы международных платежей SWIFT", - сказал представитель европейской фракции.Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце марта заявлял, что нельзя исключать ни одну из угроз.
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россия, европарламент, жозеп боррель, дмитрий песков, чехия, украина, в мире

В Европарламенте призвали отключить Россию от SWIFT

17:51 26.04.2021 (обновлено: 18:47 26.04.2021)
 
© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Фото : SWIFT
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БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейская народная партия (ЕРР) выступает за расширение санкций против России в связи с последними событиями вокруг Чехии, а также в связи с делом Алексея Навального, и поддерживает отключение РФ от системы международных платежей SWIFT, сказал на брифинге в Брюсселе представитель партии перед началом очередной пленарной сессии ЕП.
В ходе пленарной сессии Европейского парламента 26-29 апреля депутаты проведут дебаты по отношениям с Россией и примут резолюцию. В среду перед парламентариями, как ожидается, выступит глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он представит доклад по трем темам, касающимся РФ: дело Навального, взрывы в Врбетице в 2014 году, ситуация у границ с Украиной.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 07:41
Стали известны планы России на случай отключения от SWIFT
"Я не могу говорить от имени всего Европарламента, но я говорю от имени ЕРР. Мы сожалеем в связи с тем, что Совет МИД ЕС (19 апреля) отказался проголосовать по новым санкциям (против России). ЕРР поддерживает расширение санкций. Они могут включать олигархов, запреты на поездки, а также мы выступаем за то, чтобы исключить Россию из системы международных платежей SWIFT", - сказал представитель европейской фракции.
Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце марта заявлял, что нельзя исключать ни одну из угроз.
 
РоссияЕвропарламентЖозеп БоррельДмитрий ПесковЧехияУкраинаВ мире
 
 
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