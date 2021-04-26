https://ria.ru/20210426/evrobondy-1729985797.html
Источник: Украина хочет разместить восьмилетние евробонды в долларах
Источник: Украина хочет разместить восьмилетние евробонды в долларах
Украина планирует разместить восьмилетние еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T14:20
2021-04-26T14:20
2021-04-26T14:20
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украина планирует разместить восьмилетние еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.По его словам, ориентир доходности составляет 7-7,25%.Заявки на евробонды с погашением в мае 2029 года министерство финансов Украины собирает в понедельник.Организаторами выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и J.P. Morgan.
https://ria.ru/20210311/udar-1600782634.html
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министерство финансов украины, deutsche bank , bnp paribas, украина, в мире