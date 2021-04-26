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Глава офиса Зеленского оценил идею пригласить Путина в Киев
Глава офиса Зеленского оценил идею пригласить Путина в Киев
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил изданию LIGA.net , что считает некорректным приглашать президента России Владимира Путина в Киев. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T10:11
2021-04-26T11:38
россия
андрей ермак
владимир зеленский
владимир путин
украина
в мире
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КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил изданию LIGA.net , что считает некорректным приглашать президента России Владимира Путина в Киев.Ранее Владимир Зеленский в видеообращении, посвященном ситуации с безопасностью в стране, предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Российский президент заявил, что украинское руководство должно для начала встретиться с представителями сампровозглашенных республик. При этом Путин отметил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время.Ермак отметил, что слова Зеленского свидетельствуют о готовности Киева общаться с Москвой."Я думаю, это свидетельствует о том, что Украина готова к продолжению переговоров. И это важно сделать там, где военнослужащие Украины каждый день защищают свою родину и рискуют жизнью", — добавил чиновник.Комментируя предложения Зеленского, вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников предположил, что такие переговоры уместнее было бы провести в "нормандском формате", с участием лидеров Германии и Франции.Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, в свою очередь, заявил, что Зеленский может вести переговоры с Путиным только в нейтральной стране, а не в России.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. Кремль отрицает обвинения и считает их недопустимыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
https://ria.ru/20210425/vstrecha-1729812518.html
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россия, андрей ермак, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире

Глава офиса Зеленского оценил идею пригласить Путина в Киев

10:11 26.04.2021 (обновлено: 11:38 26.04.2021)
 
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© AP Photo / Ian Langsdon
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КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил изданию LIGA.net , что считает некорректным приглашать президента России Владимира Путина в Киев.
Ранее Владимир Зеленский в видеообращении, посвященном ситуации с безопасностью в стране, предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Российский президент заявил, что украинское руководство должно для начала встретиться с представителями сампровозглашенных республик. При этом Путин отметил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время.
Ермак отметил, что слова Зеленского свидетельствуют о готовности Киева общаться с Москвой.
"Я думаю, это свидетельствует о том, что Украина готова к продолжению переговоров. И это важно сделать там, где военнослужащие Украины каждый день защищают свою родину и рискуют жизнью", — добавил чиновник.
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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Единство русских — вернуть Донбассу Украину
Комментируя предложения Зеленского, вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников предположил, что такие переговоры уместнее было бы провести в "нормандском формате", с участием лидеров Германии и Франции.
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, в свою очередь, заявил, что Зеленский может вести переговоры с Путиным только в нейтральной стране, а не в России.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины.
Кремль отрицает обвинения и считает их недопустимыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
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РоссияАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
 
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