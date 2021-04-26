https://ria.ru/20210426/eksport-1729916680.html

Производитель одежды Putin Team будет экспортировать продукцию в Китай

Производитель одежды Putin Team будет экспортировать продукцию в Китай

Группа компаний "Портновская мануфактура "Shishkin", производитель одежды Putin Team, намерена развивать экспорт своей продукции, среди приоритетных направлений РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T09:16

2021-04-26T09:16

2021-04-26T09:16

дмитрий шишкин

ближний восток

снг

азия

мюнхен

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155630/59/1556305929_0:222:3076:1952_1920x0_80_0_0_97fc8133ca16c4f040474fef99c10fb2.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Группа компаний "Портновская мануфактура "Shishkin", производитель одежды Putin Team, намерена развивать экспорт своей продукции, среди приоритетных направлений - рынки Китая и стран Ближнего Востока, рассказал в интервью РИА Новости основатель и гендиректор группы Дмитрий Шишкин."Основных направлений для развития поставок у нас три. Первое - рынки стран Азии, среди которых можно выделить Китай, Ближний Восток и арабские страны. Там очень большая лояльность к нашей стране. Второе - Западная Европа. Третье - конечно, экспансия на внутреннем российском рынке и СНГ в широком понимании", - сказал Шишкин.Он также сообщил, что компания намерена участвовать на выставке Expo 2021 в Дубае. "Через нее, а также через ISPO (Международная выставка спортивных товаров и технологий - ред.) в Мюнхене планируем активно выходить на экспорт. То есть начинаем и экспансию за рубеж", - добавил дизайнер.Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в понедельник в 11.00 мск.

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/pozdravlenie-1578869925.html

https://rsport.ria.ru/20200127/1563925615.html

ближний восток

азия

мюнхен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий шишкин, ближний восток, снг, азия, мюнхен, экономика