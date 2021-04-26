https://ria.ru/20210426/eksport-1729916680.html
Производитель одежды Putin Team будет экспортировать продукцию в Китай
Производитель одежды Putin Team будет экспортировать продукцию в Китай
Группа компаний "Портновская мануфактура "Shishkin", производитель одежды Putin Team, намерена развивать экспорт своей продукции, среди приоритетных направлений РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T09:16
2021-04-26T09:16
2021-04-26T09:16
дмитрий шишкин
ближний восток
снг
азия
мюнхен
экономика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Группа компаний "Портновская мануфактура "Shishkin", производитель одежды Putin Team, намерена развивать экспорт своей продукции, среди приоритетных направлений - рынки Китая и стран Ближнего Востока, рассказал в интервью РИА Новости основатель и гендиректор группы Дмитрий Шишкин."Основных направлений для развития поставок у нас три. Первое - рынки стран Азии, среди которых можно выделить Китай, Ближний Восток и арабские страны. Там очень большая лояльность к нашей стране. Второе - Западная Европа. Третье - конечно, экспансия на внутреннем российском рынке и СНГ в широком понимании", - сказал Шишкин.Он также сообщил, что компания намерена участвовать на выставке Expo 2021 в Дубае. "Через нее, а также через ISPO (Международная выставка спортивных товаров и технологий - ред.) в Мюнхене планируем активно выходить на экспорт. То есть начинаем и экспансию за рубеж", - добавил дизайнер.Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в понедельник в 11.00 мск.
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/pozdravlenie-1578869925.html
https://rsport.ria.ru/20200127/1563925615.html
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дмитрий шишкин, ближний восток, снг, азия, мюнхен, экономика